Tras las críticas por llamar "hijastras" a las niñas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Mica Viciconte rompió el silencio

Mica Viciconte asistió a la previa de la final de MasterChef Celebrity (Telefe) junto a Fabián Cubero, su pareja, y las hijas de él, Indiana, Sienna y Allegra. Al referirse a las niñas, las llamó "hijastras", lo que causó revuelo en las redes sociales. Tras las críticas recibidas, la gran ganadora del reality rompió el silencio.

En diálogo con el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Viciconte dijo: "No puedo creer que me critiquen por decir hijastras, yo estaba con la final, nerviosa", se justificó. "Fue 100% importante que estén ellos ahí, que me acompañen ellas, transitar todo este embarazo juntas porque viven acá también", dijo. Luego, agregó: "Que me digan 'queremos ir' fue súper importante, yo pensé que no se iban a animar, a la más grande le daba un poco más de vergüenza. La pasamos bien, fueron muchas horas de grabación y se la bancaron".

Sobre su paso por MasterChef Celebrity, la mamá de Luca expresó: "Me llevo un recuerdo súper lindo, mi embarazo me lo imaginaba de otra manera y me encontré con un embarazo que me encantó y me llevo este recuerdo. Y le voy a decir 'che Luca mamá estaba ahí, con nervios, corriendo'. Luca estuvo re intenso, el médico me dijo si te patea dos veces por días está bien y en un momento lo llamo y le digo '' me patea todo el día".

Qué dijo Nicole Neumann sobre Mica Viciconte

Cuando en A la Tarde (América TV) le consultaron a Nicole Neumann sobre los dichos de Mica Viciconte, se mostró incómoda y respondió: "No la vi, no miro tele. Yo estoy viviendo un momento divino laboral y amoroso".

Además, en Socios del Espectáculo (El Trece), hablaron con Mica y ella dijo: "Hablé con Mica hoy a la mañana, sabiendo de las versiones de enojo de Nicole, y me dijo ´Todo se hizo con la autorización de la mamá. Yo no hago nada nada que no corresponda´", indicó Luli Fernández.

"Yo le escribí a Nicole y lo que me dijo, es un amor, es que está súper feliz, le encanta que haya ganado Mica. Fue un planazo para las chicas ya que querían ver y conocer a Mery del Cerro o a Juariu... Estaban súper contentas", agregó.