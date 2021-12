Tras la pelea con el representante de Yao Cabrera, L-Gante fue denunciado por "presunto homicidio

L-Gante fue denunciado tras la pelea que mantuvo con Christian Manzanelli, el representante de Yao Cabrera. Si bien este último ya se había pronunciando al respecto, ahora, finalmente, acudió a la Justicia y lo denunció de manera formal por “presunto homicidio simple en grado de tentativa y amenazas agravadas”.

Esto sería por los delitos de “amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con tentativa de homicidio en contra de Elian Ángel Valenzuela”, según lo que indicó TN Show.

Cabe recordar que el referente musical protagonizó la escandalosa pelea con Manzanelli durante la presentación del combate entre el polémico youtuber y Marcos "El Chino" Maidana en el Hotel Hilton. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, se lo escuchaba decir a L-Gante en el video que quedó registrado.

Si bien en un primer momento trascendió que fue porque “le habían tocado la col*”, después se supo que, dicha reacción, se debió a un cuestionamiento por parte del manager de Yao. “Le pregunté por qué, si es tan humilde como dice, no me responde desde hace un año cuando le pregunto si puede grabar una canción con La Chabona y darle una posibilidad”, le había confiado Christian al portal mencionado anteriormente.

Y agregó contundente anticipando que iba a ir a la Justicia: “Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”.

Qué dijo L-Gante tras su pelea con el representante de Yao Cabrera

Ayer, a través de la red, el cantante decidió explicar la situación que vivió en el evento y aseguró que no fue nada “armado”. “A mí me invitaron y ni cabida, fui de onda nomás. Cuando me rescato en la conferencia esa estaban hablando de mi en vivo y yo aplaudiendo como un logi”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

En una siguiente storie, continuó furioso: “Las cosas se hablan por privado. Y encima primero me ponían la condición de 'L- Gante vos si sos de barrio porque no haces tal cosa' ¿Sabes qué? soy re de barrio le dije” y, a la misma, la complementó con un texto: “Por eso voy al frente solo y digo las cosas en la cara. Yo estaba solo ahí y pensaron que me iban a hacer pisar el palito”.

“Asique a ese pedaz* de conchet* de traje tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en vivo en una conferencia llena de boxeadores y de seguridad, después sabes cómo achico el chinchulín cuando encaramos”, siguió.

Luego, aclaró: “Tranqui que no estoy enojado, solo te comento y explico tal y como fue. Tampoco fue nada armado y fue por eso, por no dejar que no armen ni una conmigo”.

“Imaginate que logis que son, que a mí me invitaron y después cuando llego me dicen que estaban diciendo 'no me gusta que este el L-Gante acá porque el habla de faso, si yo fui a tu provincia y estabas chiripipi conmigo”, cerró picante en la historia que escribió: “Así de falsos son estos faranduleros. Como pierden los códigos, hombre grande che”.