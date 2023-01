Tras la puñalada, la hermana de Thiago de Gran Hermano mostró las heridas que le quedaron

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano (Telefe), fue apuñalada durante una discusión con sus vecinos en González Catán, partido de La Matanza. A tres días del hecho, relató lo ocurrido en sus redes sociales y llevó tranquilidad: “Gracias a Dios me encuentro bien y fuera de peligro”.

En un posteo donde mostró imágenes de la agresión sufrida, la joven explicó que el hecho tuvo lugar el lunes 2 a las 22.30. “Todo comenzó por una jarra qué creyeron que la tenía mi hermano Lautaro, pero no era así. Estaba en la casa de la chica que estaba festejando su cumpleaños, o fue una excusa como para pelearse con mi hermano”, expuso en Instagram. Camila, la hermana de Thiago, relató el episodio en el que fue apuñalada por una vecina. (Foto: Captura Instagram /camioficial94)

Tras señalar que desde hace rato la mamá del chico tenía bronca contra su familia, remarcó: “Lo instigaba a que se agarren a trompadas, pero yo le decía que no lo hicieran. Entonces la mujer me desafío a pelear y como yo le dije que no quería, empezó a insultarme y provocarme diciéndome muchas barbaridades”.

Camila, la hermana de Thiago, mostró las heridas tras ser apuñalada por una vecina. (Foto: Captura Instagram /camioficial94)

Según explicó Camila, ella se mantuvo firme en su decisión de no ir a las manos y fue a buscar a su hermano para regresar a su casa. Sin embargo, en ese momento, la hermana del otro chico la atacó por la espalda: “Me agarró y me dio dos puñaladas”.

Lejos de finalizar el conflicto, los familiares de sus vecinos continuaron arrojando piedras, botellas y palos a su casa. Cuando la policía llegó y la vio ensangrentada, la subió al patrullero para llevarla al hospital. Camila, la hermana de Thiago, llevó tranquilidad a sus seguidores. (Foto: Captura Instagram /camioficial94)

Horas más tarde, Camila volvió a realizar un posteo donde se mostró sonriente y escribió: “Yerba mala nunca muere”.

La detención de su padre, el otro hecho policial que golpeó a Thiago Medina de “Gran Hermano”

A mediados de octubre, se conoció que el padre de Thiago Medina fue detenido e imputado por violencia de género. La denuncia contra Julio Ricardo Medina fue radicada por su hijastra, que asegura haber sido golpeada y amenazada.

“El acusado habría aparecido en el domicilio en total estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermanastra de Thiago”, informó Gustavo Méndez, panelista de Implacables (elnueve), sobre el episodio en el que la joven, de 28 años, habría sufrido golpes y amenazas. El padre de Thiago Medina fue denunciado por su hijastra. (Foto: Captura América / Captura Telefe)

Supuestamente, Medina llegó a su hogar y comenzó a discutir con su hija de 19, Brisa Medina. Luego intervino otro de sus hijastros, de 16 años, a quien habría ahorcado para que no interfiriera.

Posteriormente, Camila Deniz se despertó por los gritos y se involucró para tratar de calmar la situación. Al verla, Medina empezó a pegarle golpes de puño en todo el cuerpo.

Cuando logró escapar, la joven se refugió en la casa de unos vecinos y llamó al 911. Rápidamente, los policías se hicieron presentes en la casa de Medina y lo detuvieron. “En este momento se encuentra totalmente sedado, hospitalizado y esperando mañana a primera hora poder ser trasladado a una dependencia policial”, informó Gustavo Méndez.