Tras ser absuelta por la Justicia, Sofía Clerici confirmó que está embarazada: "Voy a ser mamá soltera"

Tras un prolongado período de especulaciones y diversas pistas dispersas a través de sus plataformas en redes sociales, Sofía Clerici ha decidido romper el silencio y oficializar una de las noticias más trascendentales de su vida privada. A través de un video publicado recientemente, la mediática confirmó ante su comunidad de seguidores que se encuentra embarazada, asumiendo, además, la condición de mamá soltera.

Este anuncio no solo pone fin a los rumores que circulaban en el entorno digital, sino que también abre un nuevo capítulo en la vida de Clerici, quien se mostró ante la cámara visiblemente sonriente y cercana. El formato elegido para la revelación fue una pieza audiovisual en la que, tras una breve introducción donde aludió de manera directa a los comentarios y la curiosidad constante de quienes siguen su actividad diaria, lanzó la confirmación definitiva: "Se los confirmo: estoy embarazada".

El proceso de retorno y la intimidad de la noticia

La publicación se realizó pocos días después del regreso de la influencer desde Estados Unidos. Este dato geográfico es relevante, ya que la propia protagonista lo vinculó directamente con el proceso emocional que atraviesa actualmente. Según sus propias palabras: "Llegué hace unos días de Estados Unidos, así que estoy procesando todo".

A pesar de la relevancia del anuncio, Clerici mantuvo una postura cautelosa respecto a los detalles médicos o temporales de la gestación. En un ejercicio de prudencia mediática, aclaró que, por el momento, no responderá al aluvión de preguntas que la noticia ha generado entre su audiencia. La elección de hacer pública la novedad respondió, fundamentalmente, a la intención de confirmar los hechos y solicitar un tiempo de paciencia a sus seguidores antes de profundizar en cualquier aspecto adicional. "No les voy a contar ahora. Solo les quería confirmar eso", sentenció, marcando los límites de su intimidad en esta etapa inicial.

Una hoja de ruta personal

Lejos de cerrar las puertas a su audiencia, la influencer ha trazado una hoja de ruta para compartir su experiencia. Ha prometido que, en una fecha significativa a nivel personal, revelará imágenes y contenidos específicos sobre este proceso. Este anuncio, que aún se encuentra bajo una reserva calculada, promete ofrecer a sus seguidores una ventana más cercana a sus vivencias como futura madre.

En el tramo final del video, Clerici despejó una de las dudas centrales sobre su estructura familiar al reafirmar su decisión de enfrentar este camino de forma independiente: "Lo único que les puedo decir es que sí, soy mamá soltera". Con estas palabras, expresó sentirse "muy feliz" con la decisión tomada, reiterando, no obstante, que se encuentra en un proceso de asimilación de la noticia.

Antecedentes y la búsqueda de un deseo cumplido

Es imperativo contextualizar este momento dentro de la trayectoria de Clerici. No es la primera vez que el tema de la maternidad irrumpe en su narrativa pública. Cabe recordar los puntos clave de este historial:

Antecedente reciente: En abril de este año, Clerici ya había realizado un anuncio previo sobre la espera de su primer hijo, generando una repercusión inmediata.

Deseo manifestado: Este embarazo se inscribe en una etapa donde la modelo y empresaria había expresado en distintas oportunidades su ferviente deseo de convertirse en madre.

Producción visual: Aquel anuncio de abril incluyó una llamativa producción fotográfica donde exhibió un cochecito de bebé de la firma italiana Gucci.

La pieza de lujo: El objeto, que la influencer definió como "nave", dio lugar a un intercambio de comentarios con Fernanda Iglesias. Clerici aclaró que dicha pieza es una edición limitada difícil de conseguir, la cual buscó intensamente y finalmente adquirió en Estados Unidos.