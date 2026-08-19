Tras su separación de La Joaqui, Luck Ra fue visto junto a Tuli Acosta en un hotel

A casi tres semanas de confirmarse su separación de la cantante La Joaqui y negar la existencia de terceros en discordia, el cuartetero Luck Ra se mostró acompañado por la bailarina Tuli Acosta en un lujoso hotel.

De acuerdo con la información que difundieron en LAM (América TV), el cantante fue contratado para cantar en un evento que se realizó en el Hotel Hilton. Aparentemente, habría montado un operativo de seguridad para evitar que se filtraran imágenes suyas junto a Acosta, tras ser señalada como la causante de su separación de La Joaqui.

Según informó Pepe Ochoa, dicho operativo molestó a los empleados del hotel porque no podían circular libremente: "La gente del hotel se empezó a calentar porque había tres accesos que estaban bloqueados y a los que estaban trabajando en ese momento les molestaba para pasar porque no había libre circulación", relató.

Las imágenes, que no tardaron en viralizarse en las redes sociales, volvieron a ubicarlos en el centro de la polémica. Si bien no aparecen solos, el panel de LAM puso en duda que la habitación del hotel en el que se alojaron sea para ellos dos o para todo el equipo.

"Hicieron todo ese operativo para que no vean a Luck Ra con Tuli en el hotel", sostuvo el periodista.

El cantante emitió un comunicado en sus redes sociales en el que aclaró que con Tuli Acosta "no pasó absolutamente nada" y pidió a los medios que lo dejen "vivir un duelo tranquilo".

Las imágenes vuelven a revivir las declaraciones que La Joaqui hizo en PH: Podemos hablar, donde dijo que si bien "no habría pasado nada" entre Tuli y Luck Ra, sí hubo situaciones entre ellos que la incomodaron y desgastaron la relación.