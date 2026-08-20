Un famoso rompió el silencio sobre las versiones de romance con Marcelo Tinelli: "El desodorante..."

Maxi Diorio recordó su paso por Bailando por un Sueño y habló por primera vez en profundidad sobre uno de los rumores que lo acompañó durante sus años de mayor exposición televisiva: las versiones que aseguraban que había mantenido una relación con Marcelo Tinelli.

El bailarín visitó el programa de streaming conducido por Ángel de Brito y se encontró con una pregunta directa sobre aquellas historias que circularon con fuerza mientras formaba parte del ciclo.

"Hay un mito muy grande sobre vos y es que saliste con Marcelo", lanzó De Brito. La reacción inicial de Diorio dejó en evidencia su incomodidad ante el tema: "Ay, Dios. No... Chicos, no".

Maxi Diorio habló de los rumores sobre Marcelo Tinelli

Lejos de abandonar el tema, Ángel de Brito recordó algunas de las versiones que circulaban en aquellos años alrededor del bailarín y el conductor.

"¿Fuiste el amante de Tinelli? Se decía todo el tiempo que Marcelo hacía fiestas con vos, el Cholo Simeone...", preguntó el periodista.

Diorio negó las versiones y aseguró que los rumores habían alcanzado tal magnitud que incluso llegaron hasta integrantes de su propia familia que vivían fuera del país.

"En esa época hasta mi vieja me llamó y me dijo: 'Me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica que no sé qué'", recordó.

Fue entonces cuando De Brito hizo referencia a otro de los rumores que circulaban en aquella época. "Ah, del desodorante. ¿Vos estabas con el desodorante?", preguntó con picardía.

El bailarín volvió a rechazar esas historias y dejó en claro que nada de aquello había ocurrido.

Maxi Diorio reveló cómo era realmente su relación con Marcelo Tinelli

Después de recordar las versiones que lo involucraban sentimentalmente con el conductor, Maxi Diorio explicó cuál era el verdadero vínculo que mantenían fuera de cámara. "Todo mentira. Muy lejos de eso", sentenció sobre los rumores.

Según explicó, la relación con Tinelli se limitaba exclusivamente al ámbito laboral. Durante las emisiones de Bailando por un Sueño existían bromas e intercambios entre ambos, pero el vínculo no continuaba una vez que terminaban las grabaciones.

ÁNGEL DE BRITO LE PREGUNTÓ A MAXI DIORIO SI FUE EL AMANTE DE MARCELO TINELLI pic.twitter.com/7RKwSiXcpW — Vía País (@ViaBsAscomar) August 20, 2026

"Marcelo bromeaba conmigo como con todos en el programa. Después no lo veía", aclaró.

De esta manera, Diorio descartó que hubiera existido un romance o encuentros privados con el histórico conductor y sostuvo que las versiones que circularon durante años no se correspondían con la relación profesional que realmente mantenían.