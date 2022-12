Un qatarí sorprendió a una periodista argentina con un costoso regalo durante una entrevista

La periodista Sofía Martínez fue sorprendida en pleno móvil mientras recorría las calles de Doha al aire de Perros de la Calle (Urbana Play). Inesperadamente, la joven recibió un costosísimo regalo de un hombre qatarí. Lo ocurrido desconcertó a sus compañeros que, desde el piso, no hacían más que reír.

En el momento en que sucedió esa situación imprevista, la cronista conversaba con sus compañeros desde un Lamborghini y, en uno de los compartimentos del auto, encontró un paquete. "¿Es para mí?", indagó y el dueño del vehículo asintió. "Llega a ser un collar de perlas y yo me desmayo", dijo mientras abría el paquete, que tenía una réplica de oro de la copa del mundo.

Para sorpresa de todos, el obsequio era nada más y nada menos que un teléfono de alta gama. "Me acaban de regalar esto", dijo sorprendida mientras mostraba el teléfono a la cámara.

Diego Leuco contó su historia de amor con Sofía Martínez: "Admiro lo que hace"

Tras varios rumores, Diego Leuco y Sofía Martínez blanquearon su romance en febrero de este año con una foto en redes sociales. A los días, el conductor de Telenoche (eltrece) le contó la historia de amor a Catalina Dlugi. "Me gusta porque admiro lo que hace", aseguró.

Consultado por la periodista, Leuco afirmó que está de novio y remarcó que fue algo que se dio. "Uno de golpe empieza a estar con alguien mucho y ya hace cosas de pareja, de salir a comer, ir al cine, estar juntos. Hace poquito que empezamos, pero de golpe compartís cosas de tu vida, con amigos y en un momento es una relación. Ponele novios, ponele pareja... La palabra a mí me da igual. Iba a decir 'Estamos saliendo' y me pareció poco", se sinceró. El posteo con el que Diego Leuco confirmó su relación con la periodista Sofía Martínez (Foto: Captura Instagram /dieleuco)

Acto seguido, la conductora de Agarrate Catalina (La Once Diez) quiso saber si es inevitable que un periodista se enamore de alguien del mismo rubro y Leuco argumentó: "Yo creo que pasa en todos los trabajos, uno conoce a la gente en el ambiente donde más tiempo pasa".

Además, remarcó que para él el amor va de la mano de la admiración: "Me pasa mucho que cuando me gusta una persona, me gusta también porque admiro lo que hace, si no me cuesta mucho engancharme". Entonces reveló cómo fue el inicio del romance: "Yo ya la conocía y me gustaba mucho su laburo, habíamos hablado por los Juegos Olímpicos que ella cubrió y la saqué por teléfono en la radio como una nota más, y se fue dando". Sofía Martínez y Diego Leuco desde Qatar. (Foto: Captura Instagram /sofimmartinez)

Entonces destacó su labor profesional y no escatimó en halagos: "Hoy del periodismo deportivo siento que es la gran aparición del último año, la gran revelación, ella tiene una manera muy propia de contar las cosas y está haciendo una carrera increíble". "Estás muy enamorado, te quiero advertir", le dijo con simpatía la conductora.