Un Sol para los Chicos alcanzó una recaudación récord de $2.427.921.106

En el año de su 35° aniversario, Un Sol para los Chicos volvió a convertir la solidaridad en protagonista y alcanzó una recaudación récord de $2.427.921.106. La iniciativa, impulsada por UNICEF y transmitida por eltrece, reunió una vez más a miles de personas alrededor de una misma causa: garantizar más y mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes.

Bajo el lema "Cuidemos juntos lo que más importa", la jornada especial permitió que el público, las empresas y numerosos artistas acompañaran el trabajo que UNICEF desarrolla tanto en Argentina como en algunas de las emergencias humanitarias más graves del mundo.

La edición aniversario combinó entretenimiento, música, juegos, sorteos y, fundamentalmente, la posibilidad de conocer distintas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La conducción estuvo a cargo de Guido Kaczka, Mario Massaccesi y Nazarena Di Serio, mientras que Gabriela Sobrado presentó los shows musicales que estuvieron a cargo de Abel Pintos, Angela Leiva, K4OS y Axel.

La música y la diversión para toda la familia ocuparon un lugar central durante la transmisión, pero el programa también permitió conocer el impacto concreto del trabajo de UNICEF en diferentes puntos del país y del mundo.

Juegos, sorteos y una celebración especial

La propuesta televisiva incluyó juegos y sorteos en vivo, que acompañaron la jornada solidaria y permitieron mantener la participación del público a lo largo del programa.

Entre las actividades, Pablo Albella, Flor Regidor, Enzo Aguilar, Flor Ferrero, Tommy Reynolds y Rodolfo Calderón participaron del tradicional Ta-Te-Ti. Por otra parte, Rolfi Montenegro, el Turco García, Rocío Olivia y Florencia Latanzio protagonizaron el clásico fútbol-tenis, con relatos y comentarios de Nicolás Grassino y Agostina Scalise.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo relacionado con la propia historia de la iniciativa. Durante el programa se conmemoraron los 15 años de Guido Kaczka como anfitrión de Un Sol para los Chicos. Su dedicación y entusiasmo acompañaron el crecimiento del teletón a lo largo de los años.

La edición aniversario volvió así a reunir entretenimiento y compromiso solidario, con una participación que incluyó a figuras del espectáculo, representantes de UNICEF, empresas y público en general.

El sorteo que cerró la jornada

Sobre el final del programa se realizó el sorteo "Renová tu casa con Naldo", destinado a quienes habían comenzado o reforzado su donación mensual.

El ganador fue Augusto Sarmiento, quien recibirá múltiples electrodomésticos y productos para su casa. Antes de que se anunciara la cifra definitiva de la recaudación, el Representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez, agradeció a todas las personas que participaron y contribuyeron para que #UnSol2026 pudiera superar un nuevo récord de solidaridad.

La cifra final, $2.427.921.106, coronó la edición de los 35 años de una iniciativa que volvió a poner en el centro las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

Las historias detrás de los proyectos de UNICEF en Argentina

Además de recaudar fondos, la edición aniversario permitió presentar distintas iniciativas que UNICEF desarrolla en Argentina para acompañar a las infancias y adolescencias.

María Elena Úbeda, Representante adjunta de UNICEF Argentina, presentó el viaje realizado junto a Natalia Oreiro a Salta para conocer la iniciativa "Comunidades de crianza". El proyecto busca fortalecer las capacidades de los promotores comunitarios que acompañan a familias y cuidadores, con el objetivo de promover entornos protectores y libres de violencia para niñas y niños.

También desde el ámbito nacional, Virginia Elizalde presentó desde Misiones la iniciativa "Embarazo y maternidad segura", mediante la cual UNICEF trabaja junto a la provincia para garantizar cuidados adecuados, estimulación temprana y acompañamiento a las familias durante los primeros años de vida.

Otro de los proyectos presentados tuvo como escenario las comunidades de Salta. El Embajador de Buena Voluntad Julián Weich, junto a Javier Quesada, Especialista en Desarrollo Infantil Temprano y Salud de UNICEF Argentina, mostró el trabajo realizado junto a equipos de salud para prevenir la malnutrición y acompañar el desarrollo integral durante la primera infancia.

Las emergencias humanitarias también estuvieron presentes

La edición de Un Sol 2026 también puso el foco en las crisis humanitarias que afectan a millones de niñas, niños y adolescentes en diferentes partes del mundo.

Hernán Monath, Oficial de Protección de Derechos de UNICEF Argentina, presentó la situación de millones de niñas y niños atrapados en conflictos armados, entre ellos quienes viven la situación que atraviesa Sudán. En ese contexto, la violencia obliga a familias enteras a abandonar sus hogares y pone en riesgo el acceso de las niñas y los niños a la protección, la educación y la salud.

La situación de Venezuela también fue presentada durante el programa. Catherine Fullop, junto a Carolina Amoroso y al Representante de UNICEF Argentina, mostró el trabajo que la agencia lleva adelante en ese país, donde ya movilizó un cargamento de 82 toneladas de suministros humanitarios.

El envío incluyó:

Kits de salud de emergencia.

Insumos para garantizar el acceso a agua potable segura.

Espacios amigables para la infancia.

Materiales educativos y recreativos.

Estos recursos fueron destinados a fortalecer la asistencia a niñas, niños y familias afectadas por los terremotos.

Nutrición y protección frente a las crisis

La emergencia nutricional fue otro de los temas abordados durante #UnSol2026. Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina, participó del programa junto a Guido para dar visibilidad a la situación que afecta a millones de chicas y chicos en distintas partes del mundo.

La problemática adquiere especial gravedad en contextos de guerra y desplazamiento, donde la desnutrición amenaza tanto la supervivencia como el desarrollo de las infancias. En ese escenario, la tarea de UNICEF se presenta vinculada a distintas dimensiones de las emergencias. Rafael Ramírez Mesec explicó que las situaciones de conflicto, desastre y crisis pueden cambiar la vida de una niña, un niño y sus familias en un instante.

Por ese motivo, subrayó el trabajo que UNICEF desarrolla en estas circunstancias para proteger a las infancias, atender su salud, garantizar agua segura y ayudar a recuperar espacios de aprendizaje y protección.

Una mirada sobre las infancias y adolescencias en Argentina

La jornada también permitió acercar al público a otras problemáticas que atraviesan a niñas, niños y adolescentes en el país, a partir de los proyectos y testimonios presentados durante el programa.

La iniciativa volvió a mostrar que las necesidades de las infancias y adolescencias abarcan diferentes dimensiones y que las situaciones de vulnerabilidad pueden profundizarse frente a conflictos, desastres y otras emergencias. En ese sentido, el lema de esta edición, "Cuidemos juntos lo que más importa", sintetizó el eje de una jornada destinada a reunir recursos para acompañar a quienes más necesitan asistencia.

En Argentina y el mundo, millones de chicas y chicos necesitan ayuda urgente. Por eso, los fondos recaudados durante Un Sol para los Chicos están destinados a colaborar con las niñas, los niños y adolescentes que más lo necesitan.

UNICEF recibe donaciones durante todo el año con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria al 0-810-333-4455 o ingresando en unicef.org.ar/dona.

La previa digital: tres horas y media de transmisión

La celebración de los 35 años también tuvo una instancia previa en el ámbito digital. eltrece y UNICEF realizaron una previa de tres horas y media en el stream PRENDE, donde se presentaron los casos más relevantes del evento solidario. La conducción estuvo a cargo de Gastón Dalmau, acompañado por Pablo Albella, Enzo Aguilar, Flor Regidor, Guido Cone, Pauli Vetrano, Luchi Maidana, Mica Comunica y Agus Gervasoni.

En esta instancia también participó Catalina Maluendez, la nueva Defensora de las Juventudes de UNICEF Argentina.

Catalina compartió su experiencia como joven activista por los derechos de las infancias y adolescencias y abordó los desafíos que enfrentan actualmente niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

También se refirió a la importancia del rol de la escuela y de las personas adultas para garantizar el bienestar de las chicas y los chicos en el mundo online, además del papel de la inteligencia artificial en estas cuestiones.