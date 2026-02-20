"Una cachetada al pobre": Cuánto sale el alquiler de la mansión que va a alquilar Maxi López en Nordelta

El presente de Maxi López parece dar un giro significativo. Según reveló SQP (América TV), el exdelantero habría decidido volver a radicarse en Argentina y ya tendría todo encaminado para concretar el regreso. La información indica que el empresario habría alquilado una impactante propiedad en Nordelta, propiedad del padre de Ivana Figueiras, donde estaría organizando su mudanza para las próximas semanas.

El plan apunta a instalarse de manera estable junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando, apostando a consolidar una nueva etapa familiar en el país. Este movimiento marca un regreso significativo para López, quien hasta ahora había desarrollado gran parte de su vida en el exterior.

En palabras de Yanina Latorre, durante el programa de América TV, "El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López", dejando en claro la magnitud del anuncio y la atención mediática que genera.

Detalles del alquiler y el entorno de Nordelta

El alquiler de la propiedad en Nordelta no pasó desapercibido para los panelistas del programa. Ximena Capristo detalló que el costo mensual oscila entre 18 mil y 20 mil dólares, cifra que provocó comentarios sorprendidos entre los presentes. Con tono humorístico, cerró: "Es una cachetada al pobre", refiriéndose al nivel de la inversión que implica residir en la exclusiva zona de Tigre.

Este dato subraya la intención de López de establecerse en un entorno de alto perfil, donde podrá combinar su vida familiar con sus compromisos laborales y mediáticos. La elección de Nordelta no es menor, considerando que la zona es conocida por su privacidad y exclusividad, factores que resultan atractivos para figuras públicas.

Controversia por la imagen con su esposa

Recientemente, Maxi López publicó en sus redes sociales una imagen junto a su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, que desató un fuerte debate en la opinión pública. En la fotografía, ambos se muestran abrazados dentro de una piscina, con sonrisas cómplices que reflejan cercanía y afecto.

El foco de las críticas se centró en el aspecto físico de López, quien aparece con una figura muy atlética y abdominales marcados. Esto generó comparaciones con su apariencia actual y desencadenó comentarios como:

"¿Tan flaco estás ahora?"

"Vos no estás así"

"Cuando Wanda no es buena consejera, dejá el Photoshop"

"Esa foto es revieja"

A pesar de la ola de mensajes y chicanas en redes, López optó por no responder, manteniendo un perfil reservado frente a la polémica.

Presente laboral y organización familiar

Paralelamente, López continúa enfocado en su faceta profesional como participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Su participación en el programa le permite mantener visibilidad mediática mientras gestiona su regreso al país.

Por su parte, Daniela Christiansson permanece actualmente en Suiza junto a sus hijos, aguardando definiciones sobre la instalación definitiva en Argentina. La expectativa gira en torno a la logística familiar y el reacomodamiento en un nuevo hogar, en un contexto que combina decisiones personales con proyección mediática.

El regreso de López no solo marca un cambio de residencia, sino también el inicio de un período de reconfiguración familiar y mediática, donde la vida privada, la carrera profesional y la percepción pública se entrelazan. La atención de los medios y la interacción con las redes sociales seguirán siendo factores determinantes en esta nueva etapa de su vida.

Maxi López enfrenta así un capítulo que mezcla retorno, polémica y reinvención, mientras prepara su mudanza a Nordelta y consolida su proyecto familiar en Argentina, con la mirada del público y los medios atenta a cada paso.

