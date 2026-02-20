Los detalles de la exclusiva celebración de Mirtha Legrand por sus 99 años

El próximo lunes 23 de febrero no será una jornada ordinaria para la cronología del espectáculo nacional. Se trata de un hito que desafía el paso del tiempo: Mirtha Legrand cumplirá 99 años. A las puertas de su centenario, la icónica conductora se prepara para celebrar una vida dedicada a la pantalla y al afecto de su público. Fuentes cercanas a su entorno han revelado detalles precisos sobre cómo se gesta este evento, que promete ser una síntesis de elegancia, tradición y afecto familiar.

La celebración, según informaron fuentes del entorno de la diva a TN Show, tendrá lugar en un escenario ya conocido por la familia: la casa de su hija, Marcela Tinayre. Esta elección repite la logística del año pasado, brindando a la cumpleañera un marco de calidez y privacidad. La cita está pactada para dar inicio a partir de las 20 horas, momento en el que comenzarán a arribar los selectos asistentes a esta jornada histórica.

La logística de un festejo de "súper élite"

Para una figura de la magnitud de "La Chiqui", ningún detalle queda librado al azar. La organización del evento cuenta con nombres propios de gran prestigio en el mercado de la alta gama, asegurando que la estética y la gastronomía estén a la altura de la homenajeada. Los pilares del festejo se asientan sobre los siguientes puntos técnicos:

Capacidad de convocatoria: Se ha confirmado una lista de 60 invitados que acompañarán a la conductora.

Ambientación: La estética y transformación de la casa de Marcela Tinayre estará a cargo del reconocido ambientador Ramiro Arzuaga.

Servicio de Gastronomía: La cena estará bajo la responsabilidad de Schuster el servicio de catering, garantizando una propuesta culinaria de primer nivel.

Precedentes de estilo: Es pertinente recordar que en su festejo de 98 años, Mirtha deslumbró con el uso de dos vestidos diferentes durante la noche, elevando la expectativa sobre el vestuario que elegirá para este nuevo aniversario.

Salud, paz y bienestar

A pesar de los lujos y la exclusividad que rodean su figura, Mirtha Legrand ha mantenido una conexión constante con la realidad social del país. Al recordar su aniversario número 98, la diva compartió con el programa Se terminó la joda (Splendid AM 990) los tres deseos que guiaron su brindis, los cuales mantienen una vigencia absoluta ante su nuevo año de vida:

Salud y Paz: Sus prioridades personales y espirituales para continuar con su actividad.

Bienestar nacional: Un anhelo de prosperidad para todos los argentinos, definiendo al país como "riquísimo".

Compromiso social: Su deseo explícito de "que se acabe la pobreza" y que impere la "armonía entre los argentinos".

Estas expresiones reflejan la faceta de una mujer que, más allá de los focos de estudio, sigue de cerca el pulso de la sociedad que la ha seguido durante décadas.

Una previa brillante en la cartelera porteña

Días antes de alcanzar la cifra de los 99 años, la conductora demostró que su pasión por el arte permanece intacta. El pasado viernes, Mirtha Legrand revolucionó la calle Rivadavia al asistir al Teatro Liceo. Su presencia en la sala fue para disfrutar de la obra "Papá por siempre", una función que se transformó en un homenaje improvisado hacia su persona.

Ataviada con un sofisticado look de lentejuelas, "La Chiqui" se ubicó en uno de los palcos para seguir de cerca la labor del elenco liderado por el actor Campi. Al concluir la pieza, la diva protagonizó un momento de profunda emoción: se puso de pie, aplaudió con entusiasmo y felicitó personalmente a los artistas.

La respuesta no se hizo esperar. Entre ramos de flores y una ovación total de pie por parte de los espectadores presentes, se vivió una atmósfera de admiración mutua. Los gestos de aprobación y los besos enviados desde el palco hacia el escenario subrayaron el peso simbólico de su opinión; en el mundo del teatro argentino, un elogio de Mirtha Legrand sigue siendo el reconocimiento más buscado. Con esta energía renovada y el cariño de su gente, la diva se encamina a soplar las 99 velas el próximo lunes.