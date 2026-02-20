Conmoción mundial por el fallecimiento de Eric Dane a los 53 años

El mundo del espectáculo se encuentra sumido en un profundo duelo tras confirmarse la reciente pérdida del actor Eric Dane. Reconocido a nivel global por su emblemática interpretación del Dr. Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, Dane falleció a los 53 años de edad. Su deceso se produjo tras enfrentar con entereza una intensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que el actor combatió con la misma determinación que caracterizó su carrera profesional.

El actor pasó sus últimos momentos en un entorno de paz e intimidad, rodeado por sus amigos, su esposa e hijos. La noticia fue oficializada por su círculo más íntimo a través de un doloroso comunicado difundido en la revista People: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", revelaron este jueves, confirmando el triste desenlace.

Voces de dolor

La partida de Dane ha provocado una catarata de mensajes en redes sociales y medios especializados, donde figuras de la talla de Alyssa Milano, Paul Walter Hauser y Sam Levinson han rendido tributo a su memoria.

Alyssa Milano, quien mantuvo una relación sentimental con el actor en el año 2023, compartió una emotiva carta abierta en su cuenta de Instagram. En sus palabras, Milano destacó la dualidad entre el humor ácido de Dane y su profunda ternura:

El sentido del humor: "No puedo dejar de ver ese brillo en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te hacía escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor afiladísimo".

La faceta familiar: "Cuando se trataba de sus hijas y de Rebecca, todo en él se suavizaba. Podías notar cómo le cambiaba la voz al pronunciar sus nombres. Una familia de una belleza asombrosa".

Anécdotas personales: La actriz recordó detalles íntimos de su convivencia, mencionando que fue él quien la convenció de hacerse el corte pixie y el piercing en la nariz, y evocó el paseo donde encontraron a Lucy, su chihuahua rescatada. Concluyó su mensaje con una frase desgarradora: "Mi corazón está con las personas que tuvieron la suerte de ser su hogar".

Por su parte, el actor Paul Walter Hauser recordó el vínculo de hermandad y apoyo mutuo que compartían, haciendo especial hincapié en su camino conjunto hacia la sobriedad. "Tratamos de reírnos del dolor y tratamos de mantenernos sobrios. Me alegro de que hayamos podido jugar juntos en Americana", expresó Hauser, cerrando con un sentido: "Disfruta en los brazos de Dios".

Asimismo, Sam Levinson, director de la exitosa serie Euphoria, utilizó las páginas de la revista The Variety para manifestar su desconsuelo ante la repentina pérdida: "Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. Que su memoria sea para una bendición".

El reconocimiento de la industria

El sindicato de actores, SAG-AFTRA, también se sumó a los honores, recordando que Dane era miembro de la organización (#SagAftraMember) desde el año 1991. En su comunicado, destacaron su compromiso no solo con el arte, sino con la defensa de sus derechos, incluso mientras afrontaba su diagnóstico de ELA. "Inspiró tanto al público como a sus colegas. Su legado perdurará", señalaron desde la institución.

Una carrera que marcó la televisión

Eric William Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Su trayectoria se extendió por más de tres décadas, dejando una huella imborrable en la cultura popular a través de personajes que definieron épocas:

Inicios: Debutó a principios de los años 90 con apariciones en programas icónicos como Saved by the Bell.

El salto a la fama: Se convirtió en una estrella internacional gracias al papel del Dr. Mark Sloan, apodado cariñosamente "McSteamy", en el drama médico Grey's Anatomy.

Consagración en el streaming: Conquistó a las nuevas audiencias mediante su interpretación de Cal Jacobs en Euphoria, la serie de HBO que se transformó en un fenómeno cultural masivo.

La partida de Eric Dane deja un vacío en los sets de grabación, pero su impacto como actor y su valentía frente a la adversidad aseguran que su memoria permanezca viva entre sus seguidores y colegas.