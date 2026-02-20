Revelan que el hijo menor de Diego Maradona fue diagnosticado con autismo leve

En una intervención que ha resonado con fuerza en la agenda mediática y social, Mario Baudry, abogado y actual pareja de Verónica Ojeda, dio a conocer una información sensible sobre la intimidad de Dieguito Fernando Maradona. Durante su participación en el programa DDM, el letrado reveló que el hijo menor del legendario futbolista fue diagnosticado con autismo leve.

La decisión de hacer pública esta condición de salud no fue azarosa; según explicó Baudry, la revelación se dio en el marco de un descargo necesario ante las burlas que, según afirmó, el adolescente de 13 años recibe de manera constante. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los menores de edad que crecen bajo el microscopio de la opinión pública, especialmente cuando forman parte del complejo entramado del clan Maradona.

Los detalles del diagnóstico y el día a día

Durante la entrevista, Baudry profundizó en las implicancias que el trastorno del espectro autista tiene en la cotidianeidad del joven. Aunque el término "autismo" a menudo genera interpretaciones erróneas, el abogado fue enfático al describir la realidad de Dieguito para llevar claridad sobre su estado:

Nivel de afección: Se trata de un diagnóstico leve, lo que permite una mayor flexibilidad en su desarrollo.

Integración social: El adolescente está plenamente integrado y lleva adelante una vida normal.

Manifestaciones específicas: El trastorno se manifiesta de forma particular en situaciones que le generan ansiedad o nerviosismo.

Red de soporte: Baudry subrayó que el joven cuenta con el acompañamiento y la contención necesarios para su bienestar.

El objetivo del descargo fue denunciar cómo las críticas y los comentarios en redes sociales no solo son injustos, sino que ignoran una realidad clínica que requiere respeto. Al exponer el diagnóstico, el entorno de Verónica Ojeda busca frenar la estigmatización y proteger la integridad emocional del menor frente a un entorno digital que, según sostienen, ha sido hostil.

Un cumpleaños marcado por la fractura familiar

La revelación de la salud de Dieguito Fernando no es el único factor de tensión en su presente. Baudry también compartió detalles sobre el reciente festejo de cumpleaños del adolescente, quien celebró sus 13 años el pasado 13 de febrero. Lejos de ser un momento de unión, la fecha sirvió para evidenciar una vez más la distancia insalvable entre los herederos de Diego Maradona.

De acuerdo con el relato del abogado, Dalma Maradona y Gianinna Maradona fueron las grandes ausentes de la jornada. Baudry señaló no solo que sus hermanas no asistieron al festejo, sino que tampoco se comunicaron con el adolescente para saludarlo por su aniversario. Este vacío comunicacional profundiza la percepción de una familia dividida, donde los gestos de acercamiento parecen haber desaparecido por completo.

El juicio por la muerte de Diego

Esta tensa relación familiar no ocurre en el vacío. Todo el contexto está atravesado por el juicio por la muerte de Diego Maradona, un proceso judicial de alto impacto que mantiene enfrentados a distintos integrantes del entorno del ídolo argentino. La lucha de intereses y las acusaciones cruzadas en los tribunales parecen haber permeado las relaciones personales, dejando a Dieguito Fernando en una posición de aislamiento respecto a sus hermanas mayores.

La exposición de la intimidad de la familia Maradona sigue generando repercusiones, demostrando que el legado de "El Diez" continúa en el centro de la escena pública, pero esta vez desde una arista mucho más humana y dolorosa. El caso de Dieguito pone el foco en la urgencia de evitar las burlas y la descalificación, recordándonos que, detrás de los apellidos ilustres, existen realidades de salud y procesos emocionales que merecen ser resguardados de la crueldad mediática.

