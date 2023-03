Una chica fue infiel, le pidió guardar el secreto a su amante y él contó todo en Twitter

Un usuario de Twitter, identificado como Alexis Han (@alexishan74), compartió en su perfil una serie de capturas de imagen de una conversación que tuvo con otra joven llamada More Hernández.

En la charla que mantuvieron vía WhatsApp, la chica le pide por favor al joven que no diga nada acerca de lo que había sucedido entre ellos la noche anterior, dando a entender que habían tenido un encuentro íntimo a escondidas. “Hoy por ustedes, mañana por mí”, escribió Alexis junto a la imagen de la captura que compartió en Twitter.

“Hola Ale. ¿Te puedo pedir un favorazo?”, comienza la conversación. A lo que él le responde: “¡Hola! Decime”. Sin más preámbulos, More le dice: “Confío en vos. Si Lean o alguien te pregunta si pasó algo en el cumple de Loza con vos, decí que no. Porque bueno... ya son banda de problemas”. Después concluye: “Si me haces la gauchada”.

Alexis no mostró qué fue lo que le contestó después de eso pero, nuevamente, lo dio a entender por otra captura de pantalla que compartió a continuación, donde Morena le escribe nuevamente para recriminarle su actitud: “Alexis, sos re moño. Re piola. Te sentís zarpado, mal ahí”, le dijo.

Junto a la imagen, el chico escribió: “Encima que la ayudo a terminar con el novio se queja”. La publicación se volvió viral en la aplicación y, rápidamente, alcanzó los 11 mil “Me gusta”.

Como es usual en Twitter, los internautas no dudaron en opinar y dejaron cientos de mensajes: “De los cuernos y de la muerte no se salva nadie”, “Todas iguales”, “Ni una se salva”, “Una peor que la otra”, “No le dan los ovarios para aceptar lo que hizo”, son algunos de los que se pueden leer en la aplicación.