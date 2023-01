Una discusión entre Alfa y Ariel obligó a la producción de Gran Hermano a tomar una drástica decisión

Desde el primer momento en que Ariel entró a la casa de Gran Hermano (Telefe), su relación con Alfa permanece en tensión constante. Los cruces entre ambos llegaron a tal escala que el veterano de la casa le pidió al parrillero que no le hablara más. Aunque el recién llegado demostró en varias oportunidades que intentaba limar asperezas con Walter, este no parece ceder.

En las últimas horas fue Alfa quien decidió acercarse a su archienemigo, pero para enfrentarlo por dichos que no le gustaron. Al parecer, Santiago escuchó al oriundo de Berazategui hablar a cámaras y afirmar que el polémico “patriarca” lo agredió. Por esta razón, Alfa quiso poner los puntos, pero la transmisión se cortó cuando ambos comenzaron a discutir. Alfa no soporta a Ariel y le suplicó que no le vuelva a hablar. (Foto: Captura Telefe).

En la red social, varios usuarios criticaron la actitud de Alfa y señalaron que el tono con el que abordó a su compañero ya era una agresión por sí misma. Otros denunciaron supuesto favoritismo por parte de la producción hacia él, pues no sería la primera vez que suspenden la imagen cuando el oriundo de Tigre está por estelarizar alguna escena tensa con otros participantes.

En cuanto a la dinámica de la convivencia, para algunos internautas la actitud del veterano es lamentable. Si bien ha sido claro con Ariel en más de una oportunidad -al punto de exigirle cero comunicación entre ellos-, sus dichos discriminatorios y la forma en que enfrenta a él entre gritos e insultos son cuestionado por los televidentes.

Uno de los momentos más reprochables de Alfa contra Ariel en “Gran Hermano”

El participante de más edad del juego está enemistado con el parrillero y, cada vez que se lo hace saber, le termina haciendo bullying con su peso. Por eso, Big Brother tomó nota de cada una de estas situaciones que percibió y le hizo una advertencia definitoria al participante de más edad de la casa para que termine con esta actitud.

En el confesionario, Gran Hermano le pidió por favor a Alfa que deje de hacerle comentarios agresivos o discriminatorios a Ariel. El fanático de los autos llamó varias veces “rata”, “ballena” y “Liberen a Willy” a su compañero, se mofó de su peso y hasta lo comparó con El Pingüino, el villano de Batman.

Por ello, Big Brother intervino con un discurso aleccionador que luego pasó a advertencia: “Estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a uno de tus compañeros, Ariel”. Luego, Gran Hermano fue al hueso y advirtió a Walter: “No voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorios, por favor. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivos de burlas ni de exclusión”.