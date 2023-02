Una nueva denuncia pone en crisis a El Hotel de los Famosos 2

Después de la denuncia por abuso de Flor Moyano a Juan Martino durante las grabación de El Hotel de los Famosos 2, otra grave acusación se hizo pública.

Abigail Pereira, actriz uruguaya, habló con LAM y reveló graves situaciones de bullying y maltrato que vivió en el programa.

"Perdoná no escribí antes, esa experiencia me dejó en shock emocional. La psicóloga era parte y estoy 100% segura de eso, a mí me querían hacer ver como una loca porque hacían todo lo posible en forma de bullying de parte de los otros participantes, y destratos motivados por ellos.

Y, agregó: "Los productores los sacaban con la excusa de cambiar las pilas de los micrófonos y entraban con situaciones negativas para conmigo, buscando mi reacción y al darme cuenta la dinámica decidí no hablar".

"Ellos hacían las entrevistas para sacar las debilidades de cada uno, yo manifesté que presentaba depresión y a mí me abusaron desde los 7 a los 11 años pues todo eso lo utilizaron para psicológicamente jugar con eso. Yo quedé tan en shock que hasta decidí no estar más en los medios, no es un juego", sumó.

"Yo lloré en el baño diciéndoles que pararan, que ni un perro se merecía lo que me estaban haciendo ellos", sumó y cerró: "Gracias por el respeto Ángel con el que tocás el tema, por eso no hablaba, no era un juego y supuse que si eso comenzaba así algo gravísimo pasaría, por eso renuncié!!".