Velarán los restos del Indio Solari en una ceremonia íntima antes de su cremación

Luego de la multitudinaria despedida que reunió a una gran cantidad de personas en el Polideportivo José María Gatica, los restos de Carlos "Indio" Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús, donde se prevé que se lleve adelante una ceremonia privada antes de la cremación del cuerpo del artista.

La decisión responde a los deseos y a la voluntad expresada por quien fue una de las figuras más emblemáticas del rock nacional. Tras el homenaje público que permitió a miles de seguidores acercarse para despedirlo, la familia optó por reservar los momentos finales para el ámbito estrictamente íntimo.

Según trascendió en las últimas horas, durante la tarde de este martes se desarrollará una ceremonia privada en el Cementerio de Lanús. Del encuentro participarán únicamente familiares directos y las personas que integran el círculo más cercano al artista. Se trata de una instancia de carácter reservado, concebida como el último adiós antes de completar el proceso previsto para sus restos.

La espera de una autorización judicial

Mientras se organiza la ceremonia íntima, la familia continúa aguardando una resolución clave para avanzar con la cremación. De acuerdo con la información conocida, aún resta la autorización de la Justicia para dar inicio al procedimiento. El trámite permanece sujeto a la finalización de las actuaciones judiciales vinculadas a la causa.

Las fuentes indicaron que todavía faltan los testimoniales que permitirán cerrar el expediente que se encuentra bajo la órbita del juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado de Garantías N.º 5 de Morón.

Hasta que esas diligencias no concluyan y se otorgue la correspondiente autorización, la cremación no podrá llevarse adelante.

La intervención judicial forma parte de los procedimientos que actualmente se encuentran en desarrollo y que deben completarse antes de avanzar con la disposición final de los restos.

Del homenaje multitudinario al adiós reservado

La despedida pública realizada en el Polideportivo José María Gatica constituyó uno de los momentos más significativos tras conocerse la noticia del fallecimiento del músico.

Posteriormente, los restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús, donde ahora se concentra la atención de familiares y allegados mientras esperan la resolución judicial. La ceremonia prevista para este martes marcará una instancia completamente distinta a la que se vivió durante el homenaje multitudinario.

En esta oportunidad, el encuentro estará limitado exclusivamente al entorno personal y afectivo del artista, en un ámbito reservado y alejado de la exposición pública.

Según la información difundida, únicamente participarán:

• Los integrantes de la familia de Carlos "Indio" Solari.

• Su círculo más cercano.

La reunión tendrá carácter privado y se desarrollará en el Cementerio de Lanús.

La intervención de Máximo Kirchner

Entre los datos que trascendieron tras el fallecimiento del músico también se conoció la participación del diputado Máximo Kirchner durante las primeras horas posteriores al deceso. De acuerdo con la información disponible, fue uno de los funcionarios que se puso a disposición de la familia apenas comenzaron a conocerse las noticias sobre la muerte de Solari.

Su involucramiento incluyó el envío de su secretario en la ambulancia que trasladó el cuerpo del artista hacia la morgue. Según se informó, la finalidad de esa presencia fue acompañar el procedimiento y asegurarse de que el traslado se desarrollara con normalidad.

Ese acompañamiento formó parte de las gestiones realizadas durante las horas iniciales posteriores al fallecimiento del músico.

Un último adiós antes de la cremación

Mientras la Justicia avanza con las actuaciones pendientes y la familia aguarda la autorización correspondiente, el Cementerio Municipal de Lanús se convertirá en el escenario del último homenaje íntimo a Carlos "Indio" Solari.

La ceremonia prevista para este martes representa la instancia final de despedida reservada para quienes compartieron con el artista los espacios más cercanos de su vida personal. Posteriormente, y una vez completados los requisitos judiciales, se espera que pueda concretarse la cremación de los restos, respetando la voluntad expresada por la histórica figura del rock.

De esta manera, tras una despedida pública multitudinaria y un último encuentro privado con familiares y allegados, continuará el proceso previsto para el adiós definitivo a una de las figuras más reconocidas de la música argentina.