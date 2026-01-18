"Vibes de embarazo": el video de Tini bailando en TikTok que volvió locos a sus fans

Tini Stoessel volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de publicar un video en TikTok que despertó una verdadera catarata de comentarios y teorías entre sus seguidores. El clip, en el que se la ve bailando una coreografía relajada junto a una amiga, fue interpretado por muchos fans como una señal de un posible embarazo, en medio de su reconciliación con Rodrigo De Paul, que en las últimas semanas volvió a captar la atención mediática.

La artista, conocida como la "Triple T", regresó recientemente de unas vacaciones en el Caribe junto al futbolista de la Selección argentina, imágenes que confirmaron lo que hasta entonces eran rumores: la pareja retomó la relación y atraviesa un momento de cercanía y complicidad. En ese contexto, la publicación del video no pasó inadvertida para sus más de 20 millones de seguidores, que rápidamente pusieron el foco en un cambio físico que consideraron evidente.

"Me da vibes de embarazo", "¿Está embarazada o me parece a mí?" y "Esa pancita es de bebé" fueron algunos de los comentarios que se repitieron y que acumularon miles de "me gusta" en cuestión de minutos. La sección de comentarios se transformó en un espacio de debate permanente, donde los usuarios intercambiaron teorías, capturas y opiniones sobre lo que vieron en apenas unos segundos de grabación.

El rumor no surgió de manera aislada. Desde hace semanas, los fans de la pareja vienen recolectando señales que, a su entender, apuntan a una nueva etapa en la vida de la cantante y el futbolista. Uno de los elementos que más alimentó las especulaciones fue el tatuaje de tres corazones que Rodrigo De Paul mostró recientemente y que, según trascendió, fue diseñado por la propia Tini. Para muchos seguidores, ese número representa a la pareja y a un futuro tercer integrante.

A esto se suman las imágenes del viaje al Caribe, donde ambos se mostraron distendidos, felices y muy unidos, lejos de la exposición constante y la agenda cargada que marcaron otras etapas de sus carreras. Algunos fans interpretaron ese perfil más bajo como una preparación para un cambio importante, mientras que otros señalaron detalles como un anillo que la cantante dejó ver en sus redes y que fue leído como un posible indicio de compromiso en la intimidad.

Sin embargo, el revuelo también dejó al descubierto un debate que suele repetirse cada vez que Tini Stoessel queda en el centro de la escena. Junto a los mensajes de ilusión y expectativa, aparecieron voces críticas que cuestionaron la costumbre de opinar sobre el cuerpo de la artista. Numerosos usuarios salieron a defenderla y a marcar los límites entre el fanatismo y la intromisión.

"Antes era 'demasiado flaca', ahora 'está embarazada'. No hay cuerpo que alcance", escribió una seguidora en uno de los comentarios más compartidos, al recordar las críticas que la cantante recibió durante años por su aspecto físico. Otros usuarios remarcaron que incluso los comentarios que parecen inofensivos o cargados de ternura pueden resultar invasivos o dañinos, especialmente en figuras que crecieron bajo una exposición constante.

Por el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales para confirmar o desmentir los rumores. El video, lejos de aclarar la situación, dejó abierta la puerta a una noticia que, de confirmarse, sería una de las bombas del verano en el mundo del espectáculo y el deporte. Mientras tanto, las redes siguen hablando y la expectativa no deja de crecer.