Virginia Gallardo recordó sus clases de economía con Javier Milei: Me sirvieron mucho

Tiempo atrás Virginia Gallardo tomó clases de economía con Javier Milei. En una entrevista, la artista explicó por qué lo eligió y en qué le sumó haberse instruido con el diputado nacional por La Libertad Avanza.

En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), la panelista de Intrusos (América) repasó su trayectoria artística y comentó que ella estaba cursando el tercer año de la carrera de economía cuando quedó seleccionada para el Bailando por un sueño (eltrece).

Tras destacar que siempre había sido una buena alumna para poder sostener su faceta artística, comentó: “En principio me venía un año porque les dije a mis papás que no me podía perder esa oportunidad y dejé todo (...) Pero mi sueño era que me viera Gerardo Sofovich que, en ese entonces, era jurado. Y terminé siendo secretaria de La noche del domingo”.

Consultada acerca de si pensó retomar la carrera, indicó que dos años antes de la pandemia se anotó para estudiar psicología, que era una cuenta pendiente. “Fui mamá y me agarró la pandemia, pero yo sigo leyendo y estudiando. Lo hago por mí”, resumió.

Catalina Dlugi recordó que tiempo atrás ella había tomado clases de economía con Javier Milei. Virginia lo confirmó y explicó que en ese entonces estaba en año electoral y que formaba parte de un ciclo que requería que estuviera en tema.

En cuanto a la elección, expresó: “Él iba a Polémica en el Bar (América) a dar su punto de vista como otros tantos economistas. Yo lo escuchaba y, más allá del personaje y de lo político, a mí me gustaba lo que contaba. Me parece un estudioso”.

Virginia Gallardo se comparó con Tini Stoessel y las redes estallaron: “Estoy para los parecidos”

Para mostrar el peinado y el maquillaje que le había hecho su estilista, en enero Virginia Gallardo publicó en sus redes sociales una selfie. La modelo no solo le agradeció al profesional que la había atendido, sino que aprovechó para mostrar su parecido con Tini Stoessel: “Juro que no soy Tini Stoessel jaajajaajajajaajajajaja. Después dicen que no hay amigos en este ambiente. COMO LOS QUIEROOOOOO”.

“Na na na .. posta? … pero de verdad creen que estoy para los parecidos de Guido Kaczka?”, escribió la panelista para continuar la broma sobre el look que estaba llevando en esa oportunidad. Es que durante Intrusos (América), Virginia lució una media cola alta como la que suele hacerse la ex chica Disney.

Además de una foto sonriendo, la modelo compartió una imagen suya al lado de una de Tini para mostrar las similitudes a las que hacía referencia. Por supuesto, sus seguidores no tuvieron problemas en opinar sobre el parecido y aprovecharon para halagar la belleza de la blonda.