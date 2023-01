"Vulgarmente desubicada": la familia de Tini Stoessel estaría furiosa con Camila Homs por su video

Durante el fin de semana de Año Nuevo, Camila Homs arengó a decenas de personas en un boliche de Punta del Este, Uruguay, que cantaban en contra de Tini Stoessel. Este gesto fue tomado con enojo por la familia de la cantante.

De acuerdo a lo que expresó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la familia de Tini se mostró muy ofuscada por la actitud de la ex de Rodrigo De Paul. “Las palabras que me contaban fueron las siguientes: vulgarmente desubicado”, sostuvo el comunicador acerca de lo que dijeron desde el fuero íntimo de la estrella pop.

“También me comentaron allegados a la familia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobre todo en medio del caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios”, puntualizó el conductor.

El periodista enfatizó que la familia de Stoessel estaría “incómoda” con el escándalo que se generó, lo que habría ocasionado, según Etchegoyen, una charla con De Paul ya que “los ánimos están caldeados”.

De la arenga contra Tini Stoessel a las cuentas truchas de Andrea Refrigerio: el enojo de Camila Homs

Tras la denuncia penal que Camila Homs recibió de Rodrigo De Paul por amenazas, las cosas fueron de mal en peor para el universo de la modelo. Tras la bomba que significó ese conflicto judicial recién iniciado, hubo otra situación que alimentó esta flamante guerra.

La influencer no dejó muchas dudas sobre lo que piensa de Tini Stoessel con su actitud en un boliche de la costa uruguaya. En un momento de la madrugada del fin de semana que pasó, Homs protagonizó un insólito cruce de hinchadas y terminó arengando a varias personas que cantaban en contra de la cantante, la actual novia de su expareja.

Si bien se mostró distendida, minutos antes había tenido que hacer frente a un grupo de jóvenes que alentaba a Rodrigo De Paul. Después de mencionar al futbolista, algunos presentes se mostraron a favor de Camila y dispararon contra Tini. “Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da”, se escucha corear a la multitud en el video que se viralizó por Twitter.

En las imágenes, la influencer se muestra risueña y hasta arenga a quienes están cantando. Incluso comienza a grabar a la hinchada para dejar registro de lo ocurrido. El hecho fue captado por invitados que estaban en el lugar y recorrió las redes sociales al instante.

Con respecto a las cuentas truchas que circularon en redes, la cuestión es otra. Tras explotar el video de la arenga de Homs contra Tini, un usuario viralizó un hilo de Twitter en el que puntualizó que la modelo estaría detrás de varias cuentas bajo el seudónimo Andrea Refrigerio, desde las que se mandan mensajes de odio contra la cantante.

Cuáles son los posteos que circulan en contra de Tini Stoessel

Si bien es imposible confirmar que Cami Homs es la creadora de esos perfiles, las cuentas existen y lo único que hacen es generar contenido malicioso en contra de la estrella musical. La modelo tiene un nutrido grupo de fanáticos que también podría ser responsable.

Entre todos los mensajes que aparecen tanto en Twitter como en Instagram, predominan dos nombres: el del usuario Andrea Refrigerio y el de los arroba bajo el concepto “La familia primero”. Bajo el seudónimo de "Andrea Refrigerio" se esconde alguien que le manda mensajes de odio a Tini Stoessel. (Foto: captura de las búsquedas de Twitter)

La cuenta @moskigna hizo un profundo análisis de los posteos, desde hace meses, que salen de esas publicaciones. Entre todos, hay mensajes de odio contra Tini Stoessel en los que se lanzan comentarios descalificadores, xenófobos, misóginos y homofóbicos.

La mayoría de los tuits que aparecen hacen referencia a Tini de manera peyorativa. Una de las 5 cuentas que aparecen con similitudes tiene actividad hasta junio de 2022, cuando recién se conocía la crisis entre De Paul y Homs y ya se hablaba abiertamente del romance del jugador con la creadora de “La Triple T”. Las capturas que hizo una cuenta de Twitter sobre la actividad en Instagram de una cuenta que le manda mensajes de odio a Tini Stoessel. (Foto: Twitter/@moskigna)

Entre varias notas en las que se mencionaba la opinión de la madre de De Paul sobre Tini, Andrea Refrigerio dejó algunas palabras hirientes sobre la estrella. “Ninguna madre quiere a una bataclana adúltera como nuera”, repitió en varias oportunidades.

Pero las demás cuentas también compartieron tuits de odio, de manera insistente. Muchos, irreproducibles. En paralelo, en Instagram, una cuenta llamada @familia_1ero generó más mensajes violentos. Ese perfil ya no existe más ni tampoco aparecen sus comentarios, pero el usuario @moskigna compartió algunas capturas.