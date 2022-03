Wanda se enojó con su hija por jugar con un arma de juguete: Esto no es para chicos

Fue un fin de semana familiar para Wanda Nara. La mediática compartió varios momentos con sus hijos y una situación llamó la atención de sus seguidores: el enojo con Francesca Icardi por estar jugando con un arma de juguete.

“Tener hermanos varones hace que no juegues con muñecas, hace que juegues con…”, arranca diciendo en el video donde muestra a la nena con una pistola de plástico en la mano. Y pregunta, señalando a la nena: “¿Quién nació después de tres hermanos varones y juega con pistolitas?”.

Más allá de que no le gustaba ver que Fran se divertía con un arma de juguete, una situación desató la furia de Wanda: la nena apretó el gatillo y la bala de goma soft impactó en su mamá.

Molesta porque su hija no la escuchaba y continuaba con su travesura, la pareja de Mauro Icardi le pidió que le entregara el juguete. “Prestame ese jueguetito. No me gusta para nada. Ahora lo voy a tirar”, le dijo, siempre al borde de la risa. Esa advertencia no detuvo a Fran, que retrucó: “También se puede hacer sin balas”.

Finalmente, dejando en claro que estaba hablando muy en serio, “Wan” se puso firme y concluyó: “Ese no es un juego para chicos. Estoy en contra de estos juegos”, cerró.

Wanda Nara siempre comparte las actividades que realiza en familia. Por ese motivo, sus seguidores suelen conocer algunas cosas inesperadas: como la mascota que tenía en su niñez y que ahora su hija menor quiere adoptar.

“Hola, ¿cómo están? Con Isi les queremos decir si quieren que hagamos unas preguntas y respuestas”, comenzó diciendo la empresaria hace algunas semanas. Entonces, la nena tomó la posta y quiso saber cómo había reaccionado Francesca, su hermana, al enterarse de su nacimiento. Con timidez, ella reconoció que se emocionó mucho.

Acto seguido Wanda quiso saber cómo reaccionaría ella si se enterara de que va a tener un hermanito. “Me quiero morir de amor”, sostuvo. Y vino su repregunta: qué comida le gustaba cuando era chica y qué animal tenía.

“Comida me gustaban las milanesas con papas fritas y de mascota tenía un perro y un hámster”, respondió la mediática. “Yo también quiero uno”, lanzó la nena sobre el roedor. “Ay, dios mío, ¿para qué lo dije?”, cerró la empresaria que rápidamente cambió de tema.