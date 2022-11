Wanda Nara celebró la victoria de Argentina junto a sus hijos y lejos de Icardi

Wanda Nara publicó su más reciente posteo en la red social Instagram, una vez se conoció el resultado del partido entre Argentina y México. Además de algunas historias, también fijó fotos acompañada por sus hijos, todos con la camiseta de la Selección y muy contentos ante la victoria del equipo de Scaloni.

Por lo que se puede ver en las imágenes, la empresaria organizó un plan familiar. Más temprano, compartió un video en el que realizaba algunas compras previas con sus hijos con la intención de picar algunas delicias durante toda la transmisión del emocionante partido. Wanda Nara disfrutó del partido en la mejor compañía. (Foto: Instagram / wanda_nara)

La ausencia de la que todos hablan: Wanda mantiene a raya a Icardi en Instagram

A pesar de que Mauro Icardi confirmó que con Wanda Nara están reconciliados después del sonado escándalo del Wandagate, ella todavía no dio nada por hecho. Mientras el futbolista publica tiernas postales junto a ella, la empresaria ha preferido aparecer sola en todas las instantáneas que comparte en sus redes.

Este día no fue la excepción y, aunque se encuentra con sus nenes en la ciudad de Estambul, de acuerdo a lo que se puede observar en la red social de la camarita, aparentemente Mauro Icardi no se estaba presente en el plan futbolero de Wanda.

Por ahora, son muchas las dudas que sobrevuelan alrededor de la pareja. Algunas alarmas se dispararon ante el creciente rumor de que en su último viaje a las Islas Maldivas, la pareja intentó concebir un tercer hijo.

Mauro Icardi publicó un chat privado con Wanda Nara y despertó rumores de embarazo: “Me trataron de loco”

En las últimas horas, el futbolista volvió a despertar rumores de embarazo al publicar la captura de un chat privado con su esposa. “Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Por traerme a mi paraíso, por tu amor, y por cuidarme siempre. Nunca dudes de cuánto te amo. Espero volver con G. 2022″, le escribió Wanda acompañando el emoji con el emoji de un bebé.

En la captura que compartió en su cuenta oficial de Instagram, Icardi le dedicó un tierno mensaje a su pareja y disparó contra aquellos que lo trataron de “loco”: “Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de tus deseos. Pronto volveremos con G”. Mauro Icardi compartió un chat privado que mantuvo con Wanda Nara (Foto: Instagram / mauroicardi).

Por supuesto, las especulaciones no tardaron en llegar, y en las redes sociales muchos usuarios comentaron que ambos estaban hablando de la posibilidad de tener otro hijo juntos. Sin embargo, otras personas continuaron señalando el hecho de que Wanda no hubiera publicado en sus redes sociales ninguna imagen con el futbolista, ni tampoco le hubiera dado me gusta a sus fotos.

Incluso compartieron capturas de los likes de la empresaria a los últimos posteos de L-Gante, con quien fue vinculada cuando estuvo en la Argentina por compromisos laborales.