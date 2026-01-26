Wanda Nara confesó el apodo con el que llama a Mauro Icardi

En el complejo entramado de la farándula argentina, Wanda Nara ha demostrado una capacidad única para dictar la agenda mediática, sin importar fronteras o contextos. Este lunes, la conductora volvió a ocupar el centro de la escena al participar telefónicamente en el programa Sería increíble (Olga), donde compartió un momento distendido junto a dos de sus exparejas más mediáticas: Maxi López y Elián Valenzuela, conocido como L-Gante.

En un ida y vuelta lleno de humor y franqueza, la empresaria dio a conocer el nombre con el que se refiere a Mauro Icardi, el padre de sus hijas, en medio de su actual pelea mediática y judicial. Lo que comenzó como una charla de "buena onda" derivó en una revelación que rápidamente escaló en medios de espectáculos por la carga irónica del apelativo elegido.

Todo empezó cuando Maxi López, fiel a su estilo directo, anticipó la charla advirtiendo que "lo políticamente correcto se va a terminar en tres, dos, uno". Wanda, rápida de reflejos, lanzó una propuesta que descolocó a la mesa: "Igual estaría bárbaro que ustedes dos se unan con Voldemort y hagan un trío".

La mención a "Voldemort", apodo inspirado en el villano de la saga de Harry Potter (conocido por ser "el que no debe ser nombrado"), es la manera en que la empresaria se refiere a su exmarido Icardi cuando busca marcar distancia o ironizar sobre su vínculo actual. Ante las risas del panel, López retrucó: "¿Un trío de qué? No...". Wanda aclaró de inmediato que se refería a sumarlo "a los jueves", haciendo alusión a un potencial grupo para que sus exparejas hablaran sobre ella.

A pesar de la carga irónica del apodo, el clima de la conversación permitió que Nati Jota deslizara la posibilidad de una futura reconciliación amistosa: "En algún momento, capaz se sume Voldemort a la buena onda". Ante esto, López respondió con diplomacia: "Puede ser, qué sé yo. Yo quisiera llevarme bien con todos y la verdad que los quiero un montón y los dos saben que amo a sus hijos, los quiero a ellos, a sus amigos".

Wanda, lejos de los rencores, destacó la importancia de mantener los lazos con quienes formaron parte de su historia.

La empresaria profundizó sobre la complejidad emocional de los vínculos que terminan pero dejan huella. Manifestó su rechazo a la idea de eliminar definitivamente a las personas que fueron centrales en su vida: "A mí no me gusta eso de bloquearte y chau, se terminó para siempre. ¿Por qué? Si yo puedo estar tranquila".

Reconoció que sus amigas suelen decirle que tiene el "don" de saber reubicar a las personas dentro de su esquema afectivo. De hecho, puso como ejemplo haber cenado con Elián mientras él tenía novia, o compartir tiempo con Maxi y su actual mujer. Con esta postura, Wanda dejó en claro que, aunque se cierren etapas sentimentales, ella prefiere mantener el cariño y la paz. En una mañana donde el fútbol y la música se cruzaron, quedó claro que en su universo todo puede pasar y que, para ella, el show y los vínculos siempre tienen una vuelta más.