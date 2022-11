Wanda Nara y L-Gante reavivaron los rumores de romance: se reencontraron en Núñez

Wanda Nara se reencontró con L-Gante y reavivaron los rumores de romance. Pese a que Mauro Icardi insiste en su reconciliación con la mediática, ella actúa como soltera y se muestra cada vez más cerca del referente de la cumbia 420.

Hace minutos, Ángel de Brito informó que la empresaria está con el músico en un barrio porteño. “Ayer Icardi posteó estas fotos. Hoy Wanda está pasando la tarde con L-Gante en Núñez”, escribió el periodista. Ángel de Brito aseguró que Wanda Nara y L-Gante se reencontraron. (Foto: Captura Instagram /angeldebritooki)

No se sabe si la reunión tiene que ver con algo personal o algún acuerdo comercial, ya que hasta el momento ellos no expusieron nada en sus respectivas redes. Lo cierto es que a fines de octubre, previo a abandonar la Argentina, la mediática había asegurado que regresaría y se reencontraría con el músico, con quien entabló una relación muy profunda en el último tiempo.

Enamorada de L-Gante, Wanda Nara lo elogió con una frase subida de tono

Todavía no está claro si Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaron o siguen separados. Sin embargo, trascendió que la empresaria estaría enamorada de L-Gante y que todavía piensa en el tiempo que compartieron. “Hay una frase sexual... Lo puso en el top one”, aseguraron.

Todo ocurrió este lunes al aire de LAM (América), mientras contaban que la mediática ya está en Argentina. “Mauro y Wanda están reconciliados. Lo que pasa es que a ella le da vergüenza asumirlo después de todas las pavadas que dijo”, explicó Yanina Latorre.

Con picardía, Ángel de Brito quiso saber si ella está enamorada del padre de sus hijas Isabella y Francesca, pero la panelista negó: “No, yo creo que está enamorada de L-Gante”.

Ante la mirada atónita de sus compañeras, Latorre reveló que la mediática tiene muy buena química con el referente de la Cumbia 420 y que lo expresó con una declaración irreproducible. L-Gante junto a Wanda Nara en octubre (Foto: Instagram / lgante_keloke)

“Hay una frase que no la puedo contar, pero que se la dije a Ángel. Sexual... Tremenda”, aseguró. El conductor completó: “Como nadie. 'Me gar... como nadie'... Como nadie, lo puso en el top one”.

Mauro Icardi publicó una foto con Wanda Nara y los usuarios no pasaron por alto el gesto de la mediática: “No te quiere, date cuenta”

A pesar de que Wanda Nara se resiste a confirmar que se reconcilió e insiste en que está soltera, Mauro Icardi se empeña en demostrar que siguen juntos. Ahora el futbolista publicó dos fotos de su viaje a Maldivas y el gesto de la empresaria no pasó inadvertido entre los usuarios que comentaron: “No te quiere, date cuenta”. Mauro Icardi le dedicó un posteo a Wanda Nara, pero los usuarios lo destrozaron. (Foto: Captura Instagram /mauroicardi)

El delantero del Galatasaray compartió dos fotos en Instagram donde se lo ve abrazado a su esposa y mamá de sus dos hijas. Lo llamativo fue que en la segunda imagen el gesto de la mediática no parecía ser el de una mujer enamorada.

Rápidamente, los usuarios se lo hicieron saber con durísimos comentarios. “Amigo, date cuenta. Ni sos el titular. Mientras vos subís fotos con ella, ella se hace la soltera”, “¿No te das cuenta de que no te quiere? Mirá su cara en las fotos, se nota que quiere salir corriendo de ahí. No existen las segundas temporadas”, “La cara de ogt de Wanda te la regalo”, “Jajaja, las caras de ella son de 'qué pesado'”, “La cara de harta de ella es genial” y “No te quiere, date cuenta”, fueron algunos de los mensajes.