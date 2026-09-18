Escándalo a tres meses del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Le fue infiel con..."

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya comenzó a generar todo tipo de especulaciones, incluso antes de que se conozcan todos los detalles de la celebración. El jueves por la noche en LAM (América TV) dieron a conocer parte de la exclusiva lista de invitados y algunos nombres llamaron especialmente la atención.

Entre las figuras que formarían parte del casamiento aparecen Duki y vaya sorpresa, Emilia Mernes, además de otras celebridades de enorme popularidad como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Sin embargo, hubo una ausencia que sorprendió especialmente y que rápidamente se convirtió en uno de los temas de conversación del programa.

Se trata de Lizardo Ponce, histórico amigo tanto de las artistas. Su ausencia de la celebración llamó la atención de Ángel de Brito y del resto del panel, especialmente por el vínculo cercano que el influencer mantuvo durante años con ambas artistas.

Durante el programa, Pilar Smith reveló cuál sería el motivo del distanciamiento y qué habría ocurrido detrás de la decisión de dejar a una de las figuras más cercanas al entorno afuera de la celebración. Según contó, una amiga muy cercana le explicó los motivos de la tensión. "El responsable de instalar que Rodrigo le fue infiel con Emilia fue Lizardo, por eso están enojados con él, eso dice una amiga ", comentó.

En cuanto a la situación actual, la periodista también aportó información sobre el acercamiento que se produjo después de aquel conflicto y aseguró que las diferencias estarían cada vez más cerca de quedar definitivamente atrás.

"Me lo confirman allegados a Tini que, obviamente, me contaron que estaba enojada con el tema de la filtración de la invitación. Y también me dieron estos nombres y me dijeron que Lizardo Ponce no va y que va Emilia con Duki", contó sobre la lista de invitados.

Y al finalizar, agregó: "Ellas hablaron y se pidieron disculpas. Emilia sigue a Rodrigo y a Tini y De Paul a ella también. Tini a Emilia no la sigue, pero me dicen que es inminente que eso suceda. Está todo arreglado ".

Cómo era la relación de Tini Stoessel y Lizardo Ponce

Durante años, Tini Stoessel y Lizardo Ponce mantuvieron una amistad muy cercana, que quedó expuesta en numerosas ocasiones. Desde sus apariciones juntos en redes sociales hasta distintos festejos y encuentros, el influencer formó parte del círculo íntimo de la cantante.

Uno de los últimos momentos públicos que compartieron fue el cumpleaños de Lizardo en febrero de 2026, donde Tini estuvo presente junto a otras figuras del ambiente. La cantante también había asistido al festejo del influencer en 2024, una muestra del vínculo que mantenían desde hacía varios años.

Además, Ponce habló públicamente en varias oportunidades sobre el cariño que siente por Tini. En 2024 aseguró que era muy amigo de ella y destacó tanto su talento como la persona detrás de la artista. Más recientemente, en agosto de 2026, recordó que estuvo a su lado durante uno de los momentos más difíciles de su vida y sostuvo que ella siempre podría contar con él.

Por eso, la versión sobre un distanciamiento entre ambos cobra especial relevancia, teniendo en cuenta la historia que construyeron durante años y la presencia que tuvieron mutuamente en distintos momentos.