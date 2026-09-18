Mirtha Legrand fue internada nuevamente tras una recaída gripal

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica tras permanecer casi una semana en la institución por un cuadro de bronquitis.

La conductora, de 99 años, ingresó nuevamente por la guardia del centro de salud y quedó bajo observación médica. Según se pudo confirmar, actualmente se encuentra en proceso de evaluación por parte de los profesionales de la salud. De acuerdo con la información difundida, su situación habría empeorado como consecuencia de una recaída gripal, luego de haber atravesado previamente un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal.

La nueva internación se produjo después de que Legrand volviera a experimentar malestar. Según pudo confirmar TN Show, la conductora se sentía bien hasta el mediodía. Ante la aparición del malestar, decidió concurrir al centro de salud, donde finalmente quedó internada.

El antecedente de la bronquitis

La actual internación tiene como antecedente el cuadro respiratorio que había llevado a Mirtha Legrand al Sanatorio Mater Dei a comienzos de septiembre. La diva de los almuerzos había sido internada el lunes 7 de septiembre, luego de realizarse estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana.

En aquella oportunidad, desde el Sanatorio Mater Dei habían informado que Legrand había quedado bajo control médico por precaución y para completar estudios.

La internación se extendió durante casi una semana y, posteriormente, la evolución fue considerada favorable. La conductora recibió el alta médica y regresó a su domicilio para continuar allí con su recuperación. Sin embargo, menos de una semana después de abandonar la institución, volvió a ingresar por la guardia como consecuencia del nuevo malestar.

El último parte médico

El alta de la internación anterior había sido comunicada por el propio Sanatorio Mater Dei mediante un parte difundido el domingo 13 de septiembre.

En aquel comunicado, la institución había informado que Mirtha Legrand había recibido el alta médica y que continuaría su recuperación en su casa. El parte señalaba que, a partir de ese momento, la conductora continuaría con la recuperación en su domicilio con el objetivo de volver a sus actividades lo antes posible.

Ese mensaje había marcado el cierre de la internación iniciada el 7 de septiembre y había transmitido que la recuperación continuaría fuera del centro médico. Pero el nuevo cuadro gripal modificó ese escenario y llevó nuevamente a Legrand al Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo observación y evaluación.

El agradecimiento de la familia

Luego del alta médica, la familia de Mirtha Legrand también había expresado públicamente su agradecimiento al Sanatorio Mater Dei y al personal que había intervenido durante su atención.

A través de las redes sociales oficiales de Legrand, sus familiares destacaron especialmente el trabajo realizado por la institución durante la internación.

En el mensaje difundido se remarcó el "alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana" brindados por cada uno de los integrantes del sanatorio durante la atención de la conductora.

El agradecimiento se produjo después de la internación por bronquitis y antes de que se conociera la nueva visita de Legrand al centro de salud.