Wanda Nara y Paris Hilton, cara a cara en Milán: glamour, moda y las fotos

En el marco de su regreso a Italia, Wanda Nara protagonizó un encuentro que sorprendió a sus seguidores: se cruzó por primera vez con Paris Hilton en Milán, en medio de la semana de la moda.

La conductora y empresaria volvió a instalarse por unos días en el país europeo y, fiel a su estilo, compartió cada detalle del viaje a través de sus redes sociales. En esta oportunidad viajó acompañada por su novio, Martín Migueles, y eligió como destino principal el Lago de Como. Sin embargo, antes realizó una parada en Milán, ciudad que considera su "segundo hogar" por los años que vivió allí junto a Mauro Icardi.

Fue en ese contexto, entre paseos y compras en boutiques exclusivas, cuando se produjo el encuentro con la celebrity estadounidense en una tienda italiana de alto perfil.

Looks de invierno y postales de lujo

El cruce quedó registrado en imágenes donde ambas posaron juntas, luciendo outfits invernales sofisticados. El estilismo fue parte central de la escena.

Wanda Nara eligió:

Abrigo camel.

Gorro de lana blanco con detalles en negro.

Buzo gris.

Cartera azul.

Por su parte, Paris Hilton, heredera de la cadena de hoteles, apostó por:

Conjunto negro con logos.

Su icónico perrito en brazos.

Las gafas oscuras, los tapados y los accesorios de diseñador marcaron la estética de un encuentro que combinó lujo, moda y exposición pública.

En otra postal, Wanda se mostró en modo selfie dentro de un ascensor, dejando ver con mayor detalle su look urbano y chic: el mismo tapado camel, buzo gris sporty, top negro y la cartera azul en primer plano. Cada elemento del outfit fue pensado para resaltar su pasión por la moda y el lujo.

Milán, entre boutiques y gastronomía

Durante su estadía en Milán, Wanda no solo recorrió tiendas emblemáticas, sino que también compartió imágenes de piezas exclusivas. En particular, publicó la foto de un abrigo de piel de una de las marcas más reconocidas del mundo, sumando un guiño de sofisticación a su recorrido por la región.

La jornada incluyó además una parada gastronómica de alto nivel. La empresaria degustó:

Pizza margarita con hojas de albahaca fresca.

Un postre servido en vajilla personalizada.

El restaurante elegido reflejaba el estilo italiano en cada detalle, desde la presentación de los platos hasta la ambientación.

Desde las fotos de sus valijas hasta la primera cena al llegar al país, Wanda documentó cada instante del viaje. Apenas aterrizó, compartió una imagen frente al espejo con un abrigo de peluche beige, top deportivo gris claro y pantalón oscuro. Completó el conjunto con un gorro tejido beige y una cartera negra de cuero con cadena dorada.

Con ese look salió a cenar y mostró el plato de espaguetis que eligió para su primera noche en Italia.

El Lago de Como, su refugio

Tras su paso por Milán, Wanda se instaló en el Lago de Como, donde compartió imágenes de su casa de campo. En las fotografías se observaron:

Una cocina clásica con muebles de madera y electrodomésticos retro.

Un living decorado con alfombras persas y sillones de cuero.

"En casa", escribió junto a una de las imágenes, reafirmando su vínculo con Italia como uno de sus lugares de pertenencia.

Más relajada, también publicó postales de su rutina en el hotel Armani de Milán, donde se la vio junto a Martín Migueles disfrutando de la vista a la catedral. "Hogar", expresó, subrayando nuevamente su conexión con la vida italiana.

Entre el glamour y la exposición permanente

El viaje combinó moda, gastronomía, lujo y un encuentro internacional que no pasó desapercibido. El cruce con Paris Hilton en una boutique exclusiva se convirtió en el momento más comentado de la estadía, enmarcado en la semana de la moda milanesa.

Entre outfits cuidadosamente seleccionados, postales gastronómicas y la intimidad de su casa en el Lago de Como, Wanda Nara volvió a mostrar cómo vive el glamour italiano desde adentro. Su paso por Milán dejó imágenes de alto impacto y un encuentro inesperado que unió, por primera vez, a dos figuras acostumbradas a moverse en el universo del lujo y la exposición global.