Wos se llevó el Premio Gardel de Oro 2022: Aguante la música argentina

Este martes por la noche se realizó la 24° edición de los Premios Gardel 2022 que reconoció a los mejores de la música argentina con transmisión en vivo por la plataforma Star +. El cantante de rap Wos era el más nominado de la noche, presente en ocho ternas, se llevó cinco premios, incluido el premio mayor el de Oro al coronarse por su álbum del año Oscuro Extasis.

Muy emocionado por el momento, el rapero dijo unas palabras al recibir el premio. “Qué locura, muchas gracias. Tengo más que nada agradecimiento porque esto es un delirio. Gracias por el reconocimiento. Gracias a mis amigos y a mi familia, a mi productor, con quien hemos hecho mano a mano este disco”, comenzó diciendo.

“Una de las cosas más lindas que me dio la música es poder hacer esto con gente que quiero un montón, es una locura estar recibiendo esto en un lugar multitudinario cuando el disco nació en un momento más raro de pandemia, con la incertidumbre. Pero la música en ese momento fue la luz, confiemos en lo que hacemos, confiemos en la música, no nos distraigamos con espejitos de colores. Aguante con lo que está pasando con la música argentina”, dijo Wos al finalizar su discurso.

En tanto, los conductores de la ceremonia le hicieron un pequeño regalo al multipremiado cantante antes de que se bajara del escenario. A través de una pantalla gigante apareció un video con un mensaje de Fito Páez. “Me pone muy feliz que te lleves este premio porque sos un artista tan cálido y potente, este premio sigue estimulando la creatividad, la audacia y el talento”, concluye Fito, quien ganó el mismo galardón el año pasado por La conquista del espacio y ahora le pasa el trono al rapero Valentín Oliva.



Todos los nominados y ganadores de los Premios Gardel 2022

Mejor álbum de artista rock

Dios los cría - Andrés Calamaro

Los Años Salvajes - Fito Páez

Siervo - Palo Pandolfo

La Dirección - Conociendo Rusia (GANADOR)

La dirección - Conociendo Rusia ganó como Mejor álbum de artista rock (Prensa: Premios Gardel)

Mejor álbum grupo de rock

Al parecer todo ha sido una trampa - Airbag (GANADOR)

Versiones desde casa - Las Pelotas

Extraño - Andando Descalzo

Mejor álbum de rock alternativo

La Última Luz de La Ciudad - Sol Bassa

Oscuro Éxtasis - Wos (GANADOR)

El Pozo Brillante - Vicentico



Mejor álbum rock pesado/punk

Radares - Deja Vu

La Cura - Arde la Sangre (GANADOR)

Sr. Punk Vol 2 - Mal Momento

Mejor canción de rock

Quitapenas - Javier Calamaro y Ulises Bueno

Tiempos dorados - Estelares

Polvo de estrellas - Santiago Motorizado

Para Mucho Más - Cruzando El Charco

Que se mejoren - Wos (GANADOR)

Mejor álbum de reggae/ska

Yo - Dread Mar I

Nonpalidece - Nonpalidece (GANADOR)

Stay Rude (deluxe edition) - Hugo Lobo

Mejor colección de catálogo

En vivo Auditorio Kraft - (1970) - Miguel Abuelo

Presentación Artaud, Vol. 2 (En Vivo en Teatro Astral, 1973) - Luis Alberto Spinetta (GANADOR)

Monte Adentro - Ramón Ayala El Mensú

Mejor álbum de música urbana

Desde el Fin del Mundo - Duki

Animal - María Becerra

Géminis - Ecko

Géminis - Lit Killah

Parte De Mi - Nicki Nicole (GANADOR)

El disko - Catriel

Post mortem - Dillom

Nicki Nicole ganó por "Parte de mi" en el rubro Mejor álbum de música urbana (Foto: Prensa Premios Gardel)

Mejor canción de música urbana

Como Si No Importara -Emilia Mernes y Duki

Bar - Tini Stoessel y L-Gante

Opa - Dillom

Dance Crip - Trueno (GANADOR)

Cambiando la piel - Wos y Nicki Nicole

Salimo De Noche - Tiago PZK y Trueno

Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 - Bizarrap y Tiago PZK

Mejor colaboración de música urbana

Cambiando la piel - Wos y Nicki Nicole (GANADOR)

L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38- Bizarrap y L-Gante

Salimo De Noche - Tiago PZK y Trueno

Bar - Tini Stoessel y L-Gante

Yo Se que Tu - FMK y Tiago PZK, Lit Killah feat Rusherking

Wow Wow - María Becerra feat Becky G

Como Si No Importara -Emilia Mernes y Duki

Grabación del año

Mafiosa - Nathy Peluso (GANADOR)

Dance Crip - Trueno

Miénteme - Tini Stoessel y María Becerra

Mejor diseño de portada

La Dirección - Diseñador/es: Alejandro Ros y Guido Adler (GANADOR)

El disko - Diseñador/es: Milton Sanz

Oscuro Éxtasis - Diseñador/es: Alejandro Ros

Mejor álbum artista de folklore

Después de Todo - Teresa Parodi

Soy Semilla - Flor Paz (GANADOR)

Flor y Raíz - Pedro Aznar

Mejor álbum grupo de folklore

Vidala en mi Zamba - Eva y Nadia (GANADOR)

Sendas - Ornella Luca

Amanece - Destino San Javier

Mejor canción de folklore

Amor Fugaz - Destino San Javier feat Los Tekis (GANADOR)

Caminata consciente - Paola Bernal

Barro - Valen Bonetto y Luciana Jury

La Flor Azul - En Vivo - Ahyre

Trueno (Foto: Prensa Premios Gardel 2022)

Mejor álbum folklore alternativo

Kuntur - Los Del Portezuelo

Criolla - Barbarita Palacios

Regreso - Orozco/Barrientos (GANADOR)

Mejor álbum de chamamé

Del Otro lado - Gicela Méndez Ribeiro y Yuki Makita

Mario Del Tránsito -Las Hermanas Vera (GANADOR)

YacaRock Nacional (Chamamé de la Humanidad) - Yacaré Manso

Mejor álbum artista pop

Quiromancia - Benjamín Amadeo

Atlántico a Pie - Diego Torres

El amor en mi vida - Abel Pintos (GANADOR)

Destino San Javier ganaron en el rubro Mejor canción de folclore (Foto: Prensa Premios Gardel)

Mejor álbum grupo pop

Suena MYA - MYA

Dogma - Peces Raros

Souvenir - Miranda (GANADOR)

Mejor canción de pop

De Mi, Contigo - Abel Pintos y Camila

Miénteme - Tini Stoessel y María Becerra (GANADOR)

Mafiosa - Nathy Peluso

Tini Stoessel también fue una de las grandes ganadoras de la noche (Foto: Prensa Premios Gardel 2022)

Mejor álbum pop alternativo

La Batalla - Juan Ingaramo

Cuentito - El Kuelgue

Pitada - Emmanuel Horvilleur (GANADOR)

Mejor álbum música electrónica

=EP8 - Lisandro Aristimuño y Fernando Kabusacki (GANADOR)

Axelotl - Axel Krygier

Listo Pa' Bailar-Budem tantsevat' - Bajofondo feat Natalia Oreiro

Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual

=EP8 - Lisandro Aristimuño y Fernando Kabusacki

Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro - Santiago Motorizado (GANADOR)

Maya And The three - Gustavo Santaolalla

Mejor álbum artista romántico/melódico

Pido Permiso - Dany Martin

Boleros- Negro Falótico

Te Llevo Bajo Mi Piel - Palito Ortega (GANADOR)



Mejor álbum Instrumental / Fusión / World Music

Piazzolla 100 años después - Rubén Ferrero, Pablo Porcelli y Patricio Villarejo

Desafío Guerrero - Luna Sujatovich (GANADOR)

Deeper Man - Kabusacki

Mejor álbum de jazz

Ontology - -Roxana Amed (GANADOR)

Bardo - Yamile Burich

Piano Tuerto - Leo Genovese

Mejor álbum infantil

El Viajero - Diego Topa

Lío - Luis Pescetti

A cocochito - Canticuénticos (GANADOR)

Mejor álbum música clásica

Elías Gurevich - 300 Años Solo Violín (Vol. 1) - Elías Gurevich

Disco debut -Dúo Isas Kwlek

Piazzolla. Obras desconocidas para piano solo - Natalia González Figueroa (GANADOR)

Ingeniería de grabación

El amor en mi vida - Ingeniero/s: Dani Ianniruberto, César Sogbe y Brad Blackwood

Oscuro Éxtasis - Ingeniero/s: Javier Fracchia, Facundo Yalve y Nicolás Cotton (GANADOR)

El disko - Ingeniero/s: Tomás Sainz, Nicolás Cotton y Facundo Yalve

Mejor video clip corto

Próximo Viernes - Director/es videoclip: Belén Asad

Dance Crip - Director/es videoclip: El Dorado y Lucas Vignale (GANADOR)

Tiempos dorados - Director/es videoclip: Gonzalo López

La Amistad - Director/es videoclip: Mariano Marino

Mejor video clip largo

Pitada - Director/es videoclip: Cálido

Noche de Cumbia - Director/es videoclip: Conurbana Audiovisual (GANADOR)

Ahyre En Concierto - Backstage - Director/es videoclip: Emiliano Nadal

Mejor nuevo artista

Post mortem - Dillom

Desafío Guerrero - Luna Sujatovich

Saeta - Paco Amoroso

Matuseándose - Araceli Matus

Flow De Barrio - Tiago PZK (GANADOR)

Mejor álbum artista de tango

De Barro y Cielo - Natalia Bazán

Las noches que han pasado - Hernán Lucero

La Caldera - Julieta Laso (GANADOR)

Mejor canción de tango

Gricel - Néstor Fabián y Julián Hermida

Nostalgias (En Vivo) - Tangoloco feat Katie Viqueira

Otra chica muerta - Patricia Malanca (GANADOR)



Mejor álbum orquesta y / o grupo de tango y / o instrumental

Te -Diego Schissi Quinteto

Gardel - Inés Cuello & La Grela Quinteto de Tango

100 - Escaladrum (GANADOR)

Mejor álbum canción de autor

El Arte de Comer Sin Ser Comido - Iván Noble

Desafío Guerrero - Luna Sujatovich (GANADOR)

Simple - Fernando Cabrera

Mejor álbum conceptual

ADN (Capítulo A) - Los Auténticos Decadentes

50 años de música - -Jairo

El disko - Ca7riel (GANADOR)

Mejor álbum artista tropical

El Majestuoso Ritmo de Badi - Badi

Herencia - Nico Mattioli (GANADOR)

Llevalo Amor - Daniel Cardozzo

Mejor álbum grupo tropical

Bonita, bonita - Grupo Trinidad

El Tiempo y La Serenata - Orquesta Delio Valdez (GANADOR)

100 Discos de Música - Los Wawanco

Mejor canción tropical

Perrito Malvado - Damas Gratis feat L-Gante

Ya No Me Mires Así - Rodrigo Tapari

Noche de Cumbia - Los Palmeras, La Delio Valdez (GANADOR)

Mejor álbum artista de cuarteto

Cajoncito de recuerdos vol2 - Ale Ceberio

Historias Cantadas 3 - Ulises Bueno (GANADOR)

Mi camino - Magui Olave