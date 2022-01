Ya están los candidatos al Oscar: todas las nominaciones

No es casualidad que el día en que los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood empiezan a emitir sus votos para las candidaturas al Oscar, las asociaciones que nuclean a los productores, directores, intérpretes, guionistas, editores y editores de fotografía den, o ya hayan dado, los nominados a sus propios premios.

¿Influyen en el voto de los académicos? Seguramente. Y tiene solamente seis días para mandar sus votos, tienen plazo hasta el 1° de febrero inclusive. Las candidaturas de esta próxima 94° edición se darán a conocer una semana después, el martes 8 de febrero, y la entrega, si Dios quiere y el Omicrom lo permite, será el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre, en Hollywood.

Por si hace falta, recordemos que solamente en el rubro mejor película votan los casi 10.000 miembros (9.921, para ser exactos) con que cuenta la Academia, y en los 22 rubros restantes los que tiene derecho a elegir son los representantes de cada rama. Esto es: los intérpretes eligen a los mejores actores y actrices protagónicos y de reparto (4 rubos), los directores a los directores, y así sucesivamente.

"Belfast", la película de de Kenneth Branagh. ¿Una tapada?

Para el premio a la mejor película internacional había que anotarse previamente para integrar los comités de selección. Entre los grupos quedaban repartidas las películas, y había que verlas -y testimoniar que lo hicieron- para poder elegir las cinco finalistas.

Así las cosas, y habiendo tantos intérpretes como miembro de la Academia, el voto de éstos es fundamental. Los actores no suelen elegir entre sus películas favoritas aquéllas en las que el trabajo de los actores no sea importante, o se vean empequeñecidas al lado de efectos -caso Avatar-.

"Licorice Pizza", de PT Anderson, estrenó este jueves. Foto UIP

Viendo o reviendo, entonces, lo que han elegido las asociaciones que mencionábamos al comienzo, las diez candidatas a mejor película deberían ser:

"Tick, Tick... BOOM!", con Andrew Garfield. Está en Netflix.

El poder del perro (de Jane Campion, se puede ver por Netflix), Belfast (de Kenneth Branagh, se estrena en cines el 10 de marzo), Amor sin barreras (de Steven Spielberg, en cines), Rey Richard (de Reinaldo Marcus Green, en cines y HBO Max), Duna (de Denis Villeneuve, en cines y HBO Max), Licorice Pizza (de Paul Thomas Anderson, estrenó este jueves en cines), CODA (de Sian Heder, estuvo en cines, está en Apple TV+), No miren arriba (de Adam McKay, en Netflix), The Tragedy of Macbeth (de Joel Coen, en Apple TV+), y tick, tick… BOOM! (de Lin-Manuel Miranda, en Netflix).

Nicole Kidman y Javier Bardem, en "Being the Ricardos", puede sorprender. Foto Amazon Prime Video

Los productores eligieron sus diez, y el único cambio es que entra Being the Ricardos, de Aaron Sorkin, disponible en Amazon Prime Video, y sale The Tragedy of Macbeth.

Y si alguna no entra, podría haber lugar para La hija oscura (de Maggie Gyllenhaal, en Netflix), El callejón de las almas perdidas (de Guillermo del Toro, otro estreno en salas de esta semana), la japonesa Drive My Car (de Ryûsuke Hamaguchi, en principio MUBI no la estrenará en su plataforma aquí) o C'mon C'mon, de Mike Mills (estrena en cines en abril, al menos por ahora. Si recibe nominaciones importantes al Oscar, seguro que lo adelantan).

Steven Spielberg es probable candidato por "Amor sin barreras". Foto Disney

El sindicato de Directores eligió, por orden alfabético, a Anderson, Branagh, Campion, Spielberg y Villeneuve.

Y siguiendo la misma lógica, si primara la elección del sindicato de actores, los nominados serían estos:

Actriz protagónica

Olivia Colman, junto a Dakota Johnson, en "La hija oscura". Foto Netflix

Jessica Chastain ( The Eyes of Tammy Faye )



) Olivia Colman ( La hija oscura )



) Lady Gaga ( La casa Gucci )



) Jennifer Hudson ( Respect )



) Nicole Kidman ( Being the Ricardos ).



). No habría que dejar afuera a Kristen Stewart (Spencer) o a Penélope Cruz, por Madres paralelas.

Actor protagónico

Will Smith en una escena de "Rey Richard". Foto WB

Javier Bardem ( Being the Ricardos )



) Benedict Cumberbatch ( El poder del perro )



) Andrew Garfield ( tick, tick…. BOOM! )



) Will Smith ( Rey Richard )



) Denzel Washington ( The Tragedy of Macbeth )



) No descartar, por las dudas, a Peter Dinklage (Cyrano) o a Leo Dicaprio (No miren arriba).

Actriz de reparto

Cate Blanchett, con Bradley Cooper, en "El callejón de las almas perdidas". Foto Disney

Caitriona Balfe ( Belfast )



) Cate Blanchett ( El callejón de las almas perdidas )



) Ariana DeBose ( Amor sin barreras )



) Kirsten Dunst ( El poder del perro )



) Ruth Negga ( Claroscuro ).



). Yo incluiría a Aunjanue Ellis (Rey Richard).

Actor de reparto

Ben Affleck y Tye Sheridan, en "The Tender Bar", que puede verse en Amazon Prime Video.

Ben Affleck ( The Tender Bar )



) Bradley Cooper ( Licorice Pizza )



) Troy Kotsur ( CODA )



) Jared Leto ( La casa Gucci )



) Kodi Smit-McPhee ( El poder del perro )



) ¿Y Ciaran Hinds y Jamie Dornan, por Belfast?

El martes 8 de febrero, lo sabremos.