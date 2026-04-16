ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 16 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó quiénes cobran este jueves 16 de abril de 2026. El calendario de pagos incluye jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, además de pagos únicos y Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los titulares cuyos haberes no superen el mínimo cobran con DNI terminado en 4.

Asignación Universal por Hijo y SUAF

Los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo cobran con DNI finalizado en 4.

Asignación por Embarazo

Las titulares de este beneficio cobran con DNI terminado en 4.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Se paga a beneficiarias con DNI finalizados en 4 y 5.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Cobran quienes tengan DNI terminados en 8 y 9.

Asignaciones con calendario extendido

Además de los pagos diarios, ANSES mantiene vigentes beneficios que cuentan con un plazo más amplio de cobro, sin depender de la terminación del documento en una fecha puntual.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Se pueden cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones Familiares de PNC

También se abonan hasta el 12 de mayo para todas las terminaciones de documento.

El cronograma de pagos de Anses continúa durante abril con fechas escalonadas según la finalización del DNI para garantizar el orden en los cobros.



