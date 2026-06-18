ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 18 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), seguirá este jueves 18 de junio de 2026 con el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

El cronograma incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en junio

Con el incremento del 2,58%, el haber mínimo pasará a ubicarse en torno a los $403.317,99.

A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para los ingresos más bajos del sistema previsional, por lo que el total mensual ascenderá a $473.317,99 antes del aguinaldo.

Además, durante junio ANSES abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.659.

De esta manera, el ingreso total de junio para un jubilado de la mínima alcanzará aproximadamente los $674.976,99 entre haber mensual, bono y aguinaldo.

Cuánto cobrarán las jubilaciones máximas

En el caso de las jubilaciones más altas, el haber máximo se actualizará a alrededor de $2.713.948,18 tras aplicar el aumento previsto para junio.

A ese monto se le deberá sumar el medio aguinaldo, que en este caso será de aproximadamente $1.356.974,09.

Sin embargo, quienes cobran la jubilación máxima no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado únicamente a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Cómo funciona el aumento por movilidad

El ajuste del 2,58% corresponde al mecanismo de movilidad previsional implementado por el Gobierno nacional, que actualiza los haberes mensualmente tomando como referencia el índice de inflación.

El objetivo oficial es sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a la suba de precios, aunque distintos sectores reclaman mejoras adicionales por la pérdida acumulada frente a la inflación de los últimos años.

ANSES: quiénes cobran este jueves 18 de junio

Según el calendario difundido por ANSES, este lunes cobrarán:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 7

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 8 y 9

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.

Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro de junio

La ANSES también informó el calendario para titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:

Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.