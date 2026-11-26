La ANSES confirmó el cronograma de pagos para este jueves 26 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

Quiénes perciben hoy las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de diciembre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de diciembre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy