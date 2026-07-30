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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 30 de julio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

30 Julio de 2026 00.22

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este jueves 30 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

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