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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 31 de julio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

31 Julio de 2026 00.53

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 31 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en agosto

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

Con el 1,89% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en agosto de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima$419.775,93. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $489.775,93.
  • La jubilación máxima: $2.824.694,49;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $335.820,74;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $293.843,14.
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $192.028,32.
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