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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 22 de septiembre

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

22 Septiembre de 2026 00.25

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 22 de septiembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminado en 8: lunes 21 de septiembre.

Quiénes reciben hoy la asignación por Embarazo (Foto: ANSES)

Quiénes reciben hoy la asignación por Embarazo (Foto: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo (Captura ANSES)

Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo (Captura ANSES)

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