Catamarca volvió a temblar esta madrugada: un sismo de 4,3 fue registrado en el oeste

Catamarca volvió a registrar un movimiento sísmico durante la madrugada de este domingo, en una jornada que también estuvo marcada por un fuerte temblor ocurrido previamente en la provincia de Tucumán. Según el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento registrado en territorio catamarqueño alcanzó una magnitud de 4,3 y tuvo una profundidad de 205 kilómetros.

El sismo se produjo a las 5.32 y tuvo como referencia geográfica un sector cercano a la localidad salteña de Angastaco. El organismo nacional ubicó el epicentro a determinadas distancias de Incahuasi, Cachí y Antofagasta de la Sierra.

Aunque el movimiento fue calificado como leve en los lugares donde llegó a ser percibido, el registro volvió a poner la actividad sísmica en el centro de la escena durante una madrugada en la que también se había producido un temblor de mayor magnitud en la vecina provincia de Tucumán.

El registro del INPRES en Catamarca

De acuerdo con la información técnica difundida por el organismo nacional, el movimiento telúrico registrado a las 5.32 tuvo una magnitud de 4,3 y se produjo a una profundidad de 205 kilómetros.

El epicentro fue localizado tomando como referencia distintos puntos geográficos de la región:

51 kilómetros al Este de Incahuasi.

77 kilómetros al Suroeste de Cachí.

86 kilómetros al Noroeste de Antofagasta de la Sierra.

El movimiento se produjo en un área cercana a la localidad salteña de Angastaco, aunque también tuvo repercusión en distintos puntos de la región, de acuerdo con los registros informados por el organismo nacional. La profundidad de 205 kilómetros constituye uno de los principales datos técnicos del fenómeno registrado durante la madrugada, junto con su magnitud de 4,3.

Dónde se sintió el temblor

El INPRES informó que el sismo fue percibido levemente en distintas localidades de la región. Entre ellas se encuentran Cafayate, en Salta; Colalao del Valle, en Tucumán; y Santa María, en Catamarca.

En territorio catamarqueño, la localidad de Santa María quedó así incluida entre los puntos donde los habitantes llegaron a advertir el movimiento.

La percepción del temblor no se limitó, por lo tanto, a la zona donde fue ubicado el epicentro, sino que alcanzó sectores de provincias vecinas, en un área geográfica compartida por Catamarca, Salta y Tucumán.

Otro movimiento había sido registrado en Catamarca

El nuevo sismo se produjo después de otro movimiento registrado en Catamarca durante la madrugada de ayer sábado. En aquella oportunidad, el temblor tuvo una magnitud de 2,7 en la escala de Richter y ocurrió a las 1.58.

También en ese caso la información fue proporcionada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que ubicó el epicentro en territorio catamarqueño. Según los datos técnicos difundidos entonces, el movimiento se produjo:

A 42 kilómetros al suroeste de Hualfín .

. En el departamento Belén .

. A unos 182 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán .

. Con una magnitud de 2,7 .

. A las 1.58 horas.

De esta manera, el registro de magnitud 4,3 de esta madrugada se suma al movimiento de 2,7 informado previamente para Catamarca, dentro de una sucesión de temblores que también tuvo como protagonista a la provincia de Tucumán.

Antes, un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán

El antecedente inmediato de mayor intensidad se produjo en Tucumán, donde un fuerte temblor sorprendió a los vecinos durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con los datos preliminares del INPRES, el sismo tucumano se registró a las 5.47, es decir, apenas minutos después del movimiento detectado en Catamarca. En este caso, la magnitud alcanzó los 5 grados y la profundidad fue de 197 kilómetros.

El epicentro fue localizado en el norte de Trancas, con las siguientes referencias geográficas:

60 kilómetros al este de Cafayate.

63 kilómetros al noreste de Colalao.

76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

El movimiento fue percibido con intensidad en diferentes puntos de la provincia de Tucumán. La situación fue especialmente advertida en edificios, donde numerosos usuarios señalaron a través de redes sociales que el temblor los había despertado.

Una madrugada marcada por movimientos sísmicos

La sucesión de registros configuró una madrugada de particular atención en la región. Primero se produjo el fuerte movimiento de magnitud 5 en Tucumán, a las 5.47, mientras que minutos antes, a las 5.32, el INPRES había registrado en cercanías de Angastaco un sismo de 4,3 con epicentro ubicado en relación con distintos puntos de Catamarca y Salta.

A esto se suma el temblor de 2,7 registrado a las 1.58 en Catamarca, cuyo epicentro había sido localizado a 42 kilómetros al suroeste de Hualfín, en el departamento Belén.

Los registros informados permiten reconstruir una madrugada en la que distintos sectores de Catamarca, Salta y Tucumán llegaron a percibir movimientos sísmicos.

En el caso del temblor de 4,3, el organismo nacional señaló que fue sentido levemente en Santa María, Cafayate y Colalao del Valle, mientras que el sismo de magnitud 5 registrado posteriormente en Tucumán fue advertido con mayor intensidad en distintos puntos de esa provincia, particularmente en edificios.