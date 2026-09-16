ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 16 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 16 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a este mes. La fecha alcanza a jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y las prestaciones por Prenatal y Maternidad.

Los pagos se realizan de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este miércoles corresponde a quienes tienen documentos terminados en 6.

Jubilados y pensionados de ANSES: quiénes cobran el 16 de septiembre

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 6 tienen fecha de cobro este miércoles 16 de septiembre.

La jubilación mínima de septiembre quedó establecida en $428.633,20, tras la actualización correspondiente al mes. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen las condiciones, por lo que el ingreso puede alcanzar los $498.633,20.

El calendario para este grupo continuará de la siguiente manera:

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo tienen un cronograma diferente. En ese caso, los documentos terminados en 6 y 7 cobrarán el viernes 25 de septiembre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: quiénes cobran el miércoles 16

Este miércoles también cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos DNI terminan en 6.

El cronograma continúa el jueves 17 para los documentos terminados en 7, el viernes 18 para los terminados en 8 y el lunes 21 para los terminados en 9.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación y el porcentaje restante queda sujeto a la presentación de la documentación correspondiente para su posterior pago.

Asignación por Embarazo: qué DNI cobran el 16 de septiembre

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 4 tienen fecha de cobro este miércoles 16 de septiembre.

El calendario de septiembre para esta prestación establece:

DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre.

DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre.

DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre.

Prenatal y Maternidad: quiénes cobran este miércoles

También tienen fecha de pago este miércoles 16 de septiembre las personas que reciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI terminados en 8 y 9.

Para estas prestaciones, el cronograma de septiembre comenzó el 10 de septiembre y se extiende durante las siguientes semanas, según cada beneficio.

Cómo consultar cuándo cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación y la fecha de cobro a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

También es posible revisar allí el recibo de haberes correspondiente al período y verificar el monto que ANSES depositará en la cuenta bancaria declarada.



