ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 10 de junio

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 10 de junio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Además, los jubilados y pensionador recibirán un ingreso adicional clave: el medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del semestre y, para quienes cobran la mínima, rondará los $403.317,99. Así, el total a cobrar llega a $674.976,99. Cobran hoy:
Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.
Quiénes reciben hoy las PNC. (Captura: ANSES)
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
Quiénes cobran la AUH (Captura: ANSES)
SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 2: martes 9 de junio.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.
Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)