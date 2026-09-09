ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 9 de septiembre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 9 de septiembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

Quiénes reciben hoy las pensiones no contributivas. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)