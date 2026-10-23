ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 23 de octubre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 23 de octubre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de octubre.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 2 y 3: viernes 22 de octubre.

Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo (Captura: ANSES)