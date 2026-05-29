  • Dólar
  • BNA $1380 ~ $1430
  • BLUE $1410 ~ $1430
  • TURISTA $1794 ~ $1794

14 C ° ST 13.74 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 29 de mayo

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

29 Mayo de 2026 01.05

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 29 de mayo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Jubilaciones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Quiénes cobran hoy la jubilación que supera el haber mínimo. (Captura: ANSES)

Quiénes cobran hoy la jubilación que supera el haber mínimo. (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo. (Captura: ANSES)

Tags
Anses calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también