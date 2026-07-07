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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 7 de julio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

7 Julio de 2026 00.31

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 7 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en julio

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

ANSES bono y aumento confirmado: el cronograma de pagos completo de julio 2026 para jubilaciones, pensiones AUH y más

Con el 2,15% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en julio de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima$411.989,33. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $481.989,30.
  • La jubilación máxima: $2.772.298,06;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $329.591,46;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $288.251,36.
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $188.466,31.
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Anses calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro

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