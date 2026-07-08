  • Dólar
  • BNA $1465 ~ $1515
  • BLUE $1495 ~ $1515
  • TURISTA $1904.5 ~ $1904.5

11 C ° ST 9.66 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 8 de julio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

8 Julio de 2026 00.34

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 8 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las PNC. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las PNC. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Tags
Anses Calendario de pago Catamarca Fecha de cobro

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también