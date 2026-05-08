ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 8 de mayo

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este jueves 7 de mayo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)
Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Cuándo se cobran las prestaciones por Desempleo. (Captura: ANSES)
Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en mayo
De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en abril de la siguiente manera:
- La jubilación mínima: $393.174,10 + bono de $70.000;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.539,28;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.221,86;
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.859,20.