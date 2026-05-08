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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 8 de mayo

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

8 Mayo de 2026 00.38

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este jueves 7 de mayo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Cuándo se cobran las prestaciones por Desempleo. (Captura: ANSES)

Cuándo se cobran las prestaciones por Desempleo. (Captura: ANSES)

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en mayo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en abril de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $393.174,10 + bono de $70.000;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.539,28;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.221,86;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.859,20.
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Anses Calendario de pago Catamarca Fecha de cobro

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