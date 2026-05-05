ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 5 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este 5 de mayo continúan los pagos de prestaciones correspondientes al mes de abril. Durante esta jornada se abonarán prestaciones sociales a beneficiarios en todo el país, organizadas de acuerdo con la terminación del número de su DNI.

El calendario completo puede consultarse en la web oficial de ANSES o a través de su aplicación. Es importante destacar que no es necesario solicitar un turno previo para acceder a estos cobros. Los beneficiarios pueden dirigirse directamente a la sucursal de ANSES correspondiente, en el día establecido, según la terminación de su número de documento. Este cronograma asegura que los titulares de los distintos programas reciban sus pagos de manera organizada y eficiente. A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy según la terminación de su DNI.

ANSES: quiénes cobran este martes 5 de mayo

Asignaciones de Pago Único: matrimonio, adopción y nacimiento:

Todos los DNI hasta el 12 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todos los DNI hasta el 12 de mayo

Asignación por Maternidad: Todos los DNI hasta el 12 de mayo

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en mayo

Aumentos las prestaciones de ANSES en mayo

Jubilación mínima: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ( $314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ( $275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

La AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.