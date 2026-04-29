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La Capital adelantó el pago de sueldos: cuándo cobran los municipales

La administración de Gustavo Saadi confirmó que los haberes de abril estarán disponibles el 1° de mayo.

29 Abril de 2026 19.59

El municipio de la Capital, bajo la conducción del intendente Gustavo Saadi, anunció que adelantará el pago de sueldos correspondientes a abril de 2026. La acreditación se realizará el viernes 1° de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajador.

La medida abarca a la totalidad del personal municipal, incluyendo:

  • Planta Permanente
  • Catamarca Ciudad Trabaja
  • Contratos de Locación de Obra
  • Personal becado y contratado

Cronograma de pago definido

De acuerdo con la información oficial, el cronograma se organiza de la siguiente manera:

VIERNES 01/05

  • Pago de haberes para:
    • Planta Permanente
    • Catamarca Ciudad Trabaja
    • Contrato de Locación de Obra

Modalidad de pago por ventanilla

Para quienes deban percibir sus haberes de manera presencial, se dispuso un esquema específico:

JUEVES 30/04

  • Horario:
    • 8:00 a 13:00 hs
    • 14:00 a 16:00 hs

Medida en el marco del Día del Trabajador

El adelantamiento del pago se enmarca en la conmemoración del 1° de mayo, permitiendo que los trabajadores municipales dispongan de sus ingresos en una fecha significativa. La decisión incluye a todas las categorías laborales sin distinción, garantizando el acceso al cobro en tiempo y forma.

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calendario de cobros Capital Catamarca Día del Trabajador fecha de pago municipales

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