La Capital adelantó el pago de sueldos: cuándo cobran los municipales

El municipio de la Capital, bajo la conducción del intendente Gustavo Saadi, anunció que adelantará el pago de sueldos correspondientes a abril de 2026. La acreditación se realizará el viernes 1° de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajador.

La medida abarca a la totalidad del personal municipal, incluyendo:

Planta Permanente

Catamarca Ciudad Trabaja

Contratos de Locación de Obra

Personal becado y contratado

Cronograma de pago definido

De acuerdo con la información oficial, el cronograma se organiza de la siguiente manera:

VIERNES 01/05

Pago de haberes para: Planta Permanente Catamarca Ciudad Trabaja Contrato de Locación de Obra



Modalidad de pago por ventanilla

Para quienes deban percibir sus haberes de manera presencial, se dispuso un esquema específico:

JUEVES 30/04

Horario: 8:00 a 13:00 hs 14:00 a 16:00 hs



Medida en el marco del Día del Trabajador

El adelantamiento del pago se enmarca en la conmemoración del 1° de mayo, permitiendo que los trabajadores municipales dispongan de sus ingresos en una fecha significativa. La decisión incluye a todas las categorías laborales sin distinción, garantizando el acceso al cobro en tiempo y forma.