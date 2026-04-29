La Capital adelantó el pago de sueldos: cuándo cobran los municipales

El municipio de la Capital, bajo la conducción del intendente Gustavo Saadi, anunció que adelantará el pago de sueldos correspondientes a abril de 2026. La acreditación se realizará el viernes 1° de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajador.
La medida abarca a la totalidad del personal municipal, incluyendo:
- Planta Permanente
- Catamarca Ciudad Trabaja
- Contratos de Locación de Obra
- Personal becado y contratado
Cronograma de pago definido
De acuerdo con la información oficial, el cronograma se organiza de la siguiente manera:
VIERNES 01/05
- Pago de haberes para:
- Planta Permanente
- Catamarca Ciudad Trabaja
- Contrato de Locación de Obra
Modalidad de pago por ventanilla
Para quienes deban percibir sus haberes de manera presencial, se dispuso un esquema específico:
JUEVES 30/04
- Horario:
- 8:00 a 13:00 hs
- 14:00 a 16:00 hs
Medida en el marco del Día del Trabajador
El adelantamiento del pago se enmarca en la conmemoración del 1° de mayo, permitiendo que los trabajadores municipales dispongan de sus ingresos en una fecha significativa. La decisión incluye a todas las categorías laborales sin distinción, garantizando el acceso al cobro en tiempo y forma.