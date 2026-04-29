ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 29 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este miércoles 29 de abril de 2026 con los pagos correspondientes al cuarto mes del año: jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones serán los primeros en cobrar con bono y aumentos.
En la ANSES están definiendo cómo serán los aumentos y el bono del mes que viene, mayo.
Calendario de pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 6 y 7: miércoles 29 de abril
Cómo siguen los pagos:
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Prestación por Desempleo (Plan 1)
- DNI 6 y 7: miércoles 29 de abril
Cómo siguen los pagos:
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Familiares de PNC
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
Aumento: cuánto se cobra en abril
Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. A su vez, quienes perciben ese haber recibirán el bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $450.319,31.
También se actualizaron otras prestaciones:
- La PUAM asciende a $304.255,44
- Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegan a $266.223,52
- La AUH se incrementa a $136.664
- La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002
- La Asignación por Embarazo (AUE) se equipara al valor general de la AUH
Este incremento se aplica bajo el mecanismo de actualización mensual, que ajusta los montos en función de variables económicas.
Tarjeta Alimentar: sin cambios
En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin modificaciones durante abril:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para dos hijos
- $108.062 para tres o más hijos
De esta manera, el mes combina subas en las prestaciones principales con refuerzos que permanecen sin actualización.