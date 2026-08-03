La Capital confirmó el cronograma de pago de los haberes de julio

La Municipalidad de la Capital dio a conocer el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de julio para los trabajadores municipales, informando la fecha en la que comenzará el proceso de acreditación de salarios para los distintos sectores comprendidos.

De acuerdo con la comunicación oficial, el miércoles 5 de agosto se iniciará el pago destinado a los agentes que integran la planta permanente, a los trabajadores del programa Catamarca Ciudad Trabaja y a quienes cumplen funciones bajo la modalidad de contrato de locación de obra.

La información fue difundida por el municipio a través de sus canales oficiales con el objetivo de informar a los empleados municipales sobre el cronograma previsto para el cobro de sus remuneraciones.

Quiénes cobrarán el miércoles

El cronograma establecido por la comuna contempla que durante la jornada del miércoles 5 de agosto perciban sus haberes los trabajadores pertenecientes a tres grupos específicos de la administración municipal.

Los sectores alcanzados por esta primera jornada de pago son:

Personal de planta permanente.

Trabajadores del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

Personal contratado bajo la modalidad de locación de obra.

Además de informar la fecha de pago, la Municipalidad de la Capital comunicó el esquema previsto para quienes deban percibir sus haberes mediante la modalidad de pago por ventanilla.

En ese sentido, se indicó que la atención se realizará en la Dirección General de Tesorería, respetando el horario establecido para esa dependencia. Según el cronograma oficial, el pago por ventanilla se efectuará en los siguientes horarios:

De 8:00 a 13:00 horas.

De 14:00 a 16:00 horas.

De esta manera, el municipio precisó las franjas horarias habilitadas para la atención de los trabajadores que utilicen esta modalidad de cobro.

Con la difusión de este cronograma, la Municipalidad de la Capital confirmó el inicio del pago de haberes correspondientes al mes de julio para los trabajadores municipales incluidos en esta primera etapa.