La Capital confirmó las fechas de pago del aguinaldo y de un adicional para contratados

La Municipalidad de la Capital dio a conocer el cronograma de pagos que alcanzará tanto a los trabajadores de planta permanente como a quienes desarrollan tareas bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra dentro del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

La información fue difundida oficialmente a través de las redes sociales del municipio y establece las fechas en las que se acreditarán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como aguinaldo, y un pago extraordinario destinado a un sector específico de trabajadores vinculados a programas municipales.

El anuncio permite a los empleados municipales conocer con anticipación las fechas previstas para la percepción de estos haberes y beneficios, en el marco del cronograma correspondiente al cierre del primer semestre de 2026.

Aguinaldo para los trabajadores de planta permanente

Según precisó Hacienda capitalina, los agentes que integran la planta permanente municipal percibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario el próximo 27 de junio de 2026.

De esta manera, los trabajadores alcanzados por esta medida tendrán acreditado el beneficio antes de finalizar el mes, conforme a las fechas establecidas por la administración municipal.

El Sueldo Anual Complementario constituye una de las remuneraciones más esperadas por los empleados, ya que representa un ingreso adicional correspondiente al primer semestre del año.

Pago extraordinario para Catamarca Ciudad Trabaja

Además del anuncio relacionado con el aguinaldo, el municipio informó una medida destinada a quienes se desempeñan dentro del programa Catamarca Ciudad Trabaja. En este caso, los trabajadores que desarrollan actividades bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra recibirán un pago extraordinario previsto para el 30 de junio de 2026.

La medida alcanza específicamente a los integrantes de este programa municipal y forma parte del cronograma oficial difundido por la comuna. El anuncio establece así una fecha para la percepción de este beneficio extraordinario, que será abonado durante los últimos días del mes.

Cobro por ventanilla

Junto con el cronograma principal, la comuna también informó cómo se desarrollará el sistema de pago para determinados trabajadores. En ese sentido, se indicó que el 30 de junio se realizará el pago por ventanilla destinado tanto a los agentes de planta permanente como a quienes forman parte del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

De esta manera, la fecha prevista para esta modalidad de cobro coincidirá con la jornada establecida para el pago extraordinario destinado a los trabajadores contratados del programa municipal.