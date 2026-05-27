ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 27 de mayo

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 27 de mayo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.
Quiénes cobran hoy la jubilación que supera el haber mínimo. (Captura: ANSES)
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.
Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)
Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.
Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo. (Captura: ANSES)