Pago de sueldos de diciembre para municipales de la Capital: hoy es el día

De no mediar otro inconveniente, la Municipalidad de la Capital este miércoles procederá a abonar los salarios que corresponden al mes de diciembre. Esto luego de haber reprogramado la fecha de manera sorpresiva.

Según se comunicó oficialmente, el depósito fue reprogramado para este miércoles a raíz de un inconveniente menor en el sistema informático, lo que obligó a ajustar el cronograma de pagos con el objetivo de garantizar la correcta acreditación de los salarios. Desde el Ejecutivo municipal aclararon que la situación fue rápidamente detectada.

De acuerdo con el nuevo esquema, hoy se acreditarán los haberes correspondientes a todo el personal municipal, incluyendo a los trabajadores de planta permanente, los empleados bajo contrato de locación de obra y los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

La Municipalidad detalló que el pago de sueldos se realizará tanto por acreditación bancaria como por ventanilla, respetando los mecanismos habituales. En el caso de quienes perciben sus haberes de manera presencial, el cobro se efectuará en los horarios establecidos de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas, también el miércoles 7.